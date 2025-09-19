Университетите на Оксфорд и Кеймбридж не попаднаха в топ 3 на класацията на „Таймс“

Университетите на Оксфорд и Кеймбридж изпаднаха за пръв път от топ три в престижна класация на британските висши училища, пише британският „Индипендънт“.

Ръководство за добрите университети за 2026 година на изданията „Таймс“ и „Сънди таймс“ за втора поредна година поставя на първо място Лондонското училище по икономика и политически науки (LSE), следвано от Университета „Сейнт Андрюс“ и Университета Дърам, който заема трето място.

Университетите на Оксфорд и Кеймбридж са поставени на четвъртата позиция – за пръв път нито един от тях не намира място в топ 3 в 32-годишната история на класацията на „Таймс“.

Миналата година Университетът на Оксфорд бе трети, а на Кеймбридж – четвърти. Ръководството определя Дърам като университет на 2026 г., след като се изкачи от пето място, което заемаше миналата година.

„Таймс“ и „Сънди таймс“ съставят такива сравнителни ръководства за университетите съответно от 1993 г. и 1998 г. Списъкът е на основата на анализ на удовлетвореността на студентите от качеството на преподаване и опита, стандартите за влизане, качеството на проучванията, устойчивостта и перспективите пред завършилите.

Ръководството за университетите за 2026 г. на „Гардиън“, публикувано миналата седмица, поставя Университета на Оксфорд на първо място, а на Кеймбридж - на трето.