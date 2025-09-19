Шест спектакъла на Врачанския театър ще гостуват в Белоградчик

Шест спектакъла на Драматично-куклен театър–Враца (ДКТ) ще бъдат представени в Белоградчик в рамките на инициативата "Месец на българския театър", която се провежда за първи път в града, съобщиха от културната институция.

Тази вечер започва културната инициатива и ще приключи на 21 октомври. Организатор е Община Белоградчик, а намерението е да се популяризира сценичното изкуство и да се предостави достъпен, качествен театър за публиката в региона. От ДКТ – Враца допълниха за БТА, че в момента сезонът е активен, актьорите имат представления във Враца и в страната, но събитие като "Месец на българския театър" в Белоградчик заслужава подкрепа и активно присъствие.

Утре, 20 септември, актьорите на ДКТ- Враца представят комедията „Извън контрол“. На 21 септември на сцената в Белоградчик ще се играе „Кошмарна комедия“, на 25 септември ще бъде представена „Отворена брачна двойка“, а на 26 септември – „Гимнастика за бременни“. На 3 октомври публиката ще се забавлява с „Добре дошли в България 2“, а на 16 октомври зрителите ще може да гледат премиерния спектакъл „Вишнева градина“ от Антон Чехов с режисьор директора на театъра Владлен Александров.

Представленията ще се играят в салона на НЧ „Развитие“ в Белоградчик с начален час 18:00 ч.

БТА припомня, че в началото на септември Врачанският театър представи спектакъла „Слугините“ от Жан Жьоне на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол. Театърът се включи и в Sofia Summer Fest с две заглавия за деца – „Грозното пате“ и „Аладин“.