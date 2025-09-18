Изложбата, посветена на 150 години от рождението на художничката Елена Карамихайлова, бе открита в Шумен

Изложбата „… и продължавах да рисувам сама“ бе открита на втория етаж на Художествена галерия "Елена Карамихайлова" в Шумен. Тя е посветена на 150 години от рождението на художничката Елена Карамихайлова, която е родена в Шумен, каза на церемонията пред присъстващите директорът на културната институция Деян Ефтимов. Той поясни, че по експозицията са работили екипи от Художествена галерия - Казанлък, Художествена галерия "Елена Карамихайлова" и Националната галерия, а куратори на изложбата са д-р Пламен Петров и д-р Рамона Димова.

Ефтимов добави, че е било невъзможно да се съчетае 70-годишнината на шуменската галерия с отбелязването на 150 години от рождението на Елена Карамихайлова. Изложбата е първата по рода си, в която са включени над 60 творби от Елена Карамихайлова от държавни и частни колекции, подчерта директорът на културната институция.

"Елена Карамихайлова не е била академичен преподавател, тя е живяла в уединение, но когато съзерцаваме нейните платна, можем да усвоим неповторими уроци за живописта, за изграждането на живописната форма, за богатството на цвета, за хармонията и ред други тайни за изкуството, което го правят силно и въздействащо", допълни Ефтимов.

Директорът на Художествена галерия - Казанлък и куратор на изложбата д-р Пламен Петров каза, че родният град на Елена Карамихайлова пази най-плътно паметта за творчеството и личността ѝ. "Истината е, че за Елена Карамихайлова знаем обидно малко, предвид огромният мащаб и заслуги, които има за българското изкуство", подчерта той.

Петров добави, че за Шумен е привилегия, че притежава най-големия дял от наследството на тази художничка, която можем да определим като едно от първите женски ярки присъствия в историята на българското изкуство. Той допълни, че Елена Карамихайлова е една от първите пет, завършили Дамския колеж в Цариград. По думите му тя е първата известна българска, получила образование в частна художествена школа във Виена и втората известна ни българка, която е учила в Мюнхен.

Петров подчерта, че в тази експозиция за първи път изкуството на Елена Карамихайлова се събира в такъв мащаб. По думите му най-голямата ретроспективна изложба на Елена Карамихайлова е била направена от екипа на Националната галерия през 1985 г. Изложбата е побирала около 40 произведения. "Днес в тази зала са повече от 60 произведения на Елена Карамихайлова", каза той.

Рамона Димова се обърна към присъстващите с молба да си припомнят значението на фамилията Карамихайлови, чиито членове по думите ѝ са много ключови тук на място, така и за историята на България. "В това, което подготвяме и се надявам да се случи до края на годината - изданието към изложбата, ще се опитаме допълнително да наблегнем на фактите, които са ни известни за фамилията Карамихайлови", отбеляза тя. Димова анонсира и че д-р Петров ще изнесе лекция на 20 септември в шуменската галерия, за да бъде представено това, които двамата са научили за Елена Карамихайлова.

На церемонията по откриването присъстваха председателят на Общински съвет - Шумен Ася Аспарухова, заместник-кметове на община Шумен, общински съветници, художници, общественици и граждани.

Както БТА съобщи, на пресконференция по-рано днес д-р Рамона Димова каза, че изложбата „… и продължавах да рисувам сама“ е най-пълната на Елена Карамихайлова, която е създавана до момента.