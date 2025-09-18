Подробно търсене

Полски футболен отбор благодари на групата "Оейзис", че популяризира традиционен техен танц

Михаил Евлогиев
Ноел Галахър oт „Оейзис“. Снимка: Evan Agostini/AP
Лондон,  
18.09.2025 22:52
 (БТА)

Полският футболен отбор "Лех" (Познан) благодари на групата "Оейзис", че популяризира традиционен техен танц по време на концертите от световното си турне, предаде ДПА.

Почитателите на тима обръщат гръб към терена, хващат се за раменете и скачат едновременно нагоре-надолу. Братята Ноел и Лиъм Галахър насърчават публиката на своите изяви да прави същото.

В знак на благодарност от "Лех" (Познан) са изпратили в знак на благодарност писмо до Ноел Галахър, придружено от клубна фланелка. Той съобщи за това с публикация в платформата "Екс". 

"Благодаря на всички в "Лех" (Познан). Това е връхната точка на вечерта навсякъде по света. Дори фенове на (Манчестър) Юнайтед го правят!!", написа Ноел, цитиран от ДПА. На гърба на фланелката пише "Gallagher", а номерът е 12 – символично, защото, това е номерът, „запазен за феновете – нашия дванадесети играч“," обясняват от полския футболен тим.

Танцът беше възприет от "Манчестър сити" - клубът, който Ноел и брат му Лиъм подкрепят, през 2010 г. след мач от "Лига Европа" срещу "Лех" (Познан), припомня ДПА. 

Тази година "Оейзис" се завърна на голямата сцена след 16-годишно прекъсване. Групата преустанови дейността си през 2009 г., когато Ноел Галъхър напусна след скандал с Лиъм зад кулисите на фестивал близо до Париж.

