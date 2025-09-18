Етно концерт „От Буенос Айрес – до Балканите“ ще се състои в Елхово на 26 септември

На 26 септември Община Елхово и местното читалище „Развитие – 1893“ ще бъдат домакини на концерт „От Буенос Айрес – до Балканите“. На сцената ще прозвучат български и южноамерикански народни песни, представени от аржентинеца Пабло Мецелани и родената в Елхово (Ямболско) Милена Караджова, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Пабло Мецелани преподава етническа и популярна аржентинска музика във Виена, работи и в Общинското танцово училище в родния си Буенос Айрес, Аржентина. Музикантът извършва изследвания в областта на етнографията. Притежава собствена колекция от оригинални музикални инструменти от различни култури, които представя по време на дидактически концерти.

Милена Караджова е свързана с родния фолклор още от дете. По-късно издава два албума – „Пробуждане“ и „Помежду“, в които съчетава джаз и българска народна музика, допълват още организаторите на концерта.

Ден преди изявата си на сцената, двамата музиканти ще проведат образователна среща с деца от Центъра за подкрепа за личностното развитие – Общински детски комплекс в града.

Концертът „От Буенос Айрес – до Балканите“ е чудесна възможност да се насладим на магията на музиката, която свързва различни култури и континенти, посочват от Община Елхово.

БТА припомня, че градът е домакин на ежегодния фолклорен фестивал „Тунджа пее и танцува”. В двудневното събитие тази година участваха над 1400 танцьори, музиканти и изпълнители от различни краища на страната.