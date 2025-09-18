Със „Сватбата на Фигаро“ днес откриват есенния сезон на „Софийски музикални седмици“

Със „Сватбата на Фигаро“ днес откриват есенния сезон на 56-ото издание на „Софийски музикални седмици“, съобщават от екипа на международния музикален фестивал.

Събитието е на сцената на Националния музикален театър „Стефан Македонски“. Шедьовърът на Моцарт, ще оживее отново, като вълнуваща класическа постановка и незабравимо преживяване с оркестър, хор и балет на музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново, под диригентската палка на Георги Патриков. Участват солисти, оркестър, хор и балет.

Режисьор е Петко Бонев, 3D-мапинг – Лора Руневска, сценография и костюми – Ася Стоименова, хореография – Катя Богданова, хормайстор – Яница Първанова.

Преди това, на 5 септември, гостува корейското клавирно дуо „Амабиле“ с програма от Менделсон, Шуберт, Равел, Панчо Владигеров, Александър Йосифов. За любителите на балета е спектакълът „Парижки нощи“, на сцената на Музикалния театър, в изпълнение на Държавната опера-Стара Загора. Музиката е на Вебер, Рахманинов, Офенбах. Либрето, хореография и постановка – Донвена Пандурски.

В програмата на фестивала традиционно ще присъстват редица камерни концерти – на Красимира Султанова (цигулка) и Анжела Тошева (пиано), с програма сонати от Бела Барток – на 23 септември, 24 септември – концерт „По Владигеровски“ – рецитал на Иво Върбанов с творби от Панчо Владигеров. На 25 септември има два рецитала – на Марин Гонев с творби от Дебюси, Яначек, Цветан Добрев, Васил Казанджиев, и на Христо Танев (виолончело) и Надежда Цанова (пиано) с творби от Шуберт, Пиацола, Цезар Франк.

На 26 септември гостува струнното трио Тиан Юан – цигулка, Нона Кутева – виола и Луиза Стефанова – виолончело. Дора Бръчкова (цигулка), Борис Недялков (виолончело) и Лилия Бояджиева (пиано) представят програма от Шостакович – на 27 септември.

Кулминацията на фестивала е благотворителният концерт с надслов Esperanza for Life (Надежда за живот), посочват организаторите. Както писа БТА, той е в помощ на SOS Детски селища България и безстопанствени животни.

/ДД