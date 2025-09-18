Подробно търсене

Със „Сватбата на Фигаро“ днес откриват есенния сезон на „Софийски музикални седмици“

Със „Сватбата на Фигаро“ днес откриват есенния сезон на „Софийски музикални седмици“
Със „Сватбата на Фигаро“ днес откриват есенния сезон на „Софийски музикални седмици“
Със „Сватбата на Фигаро“ откриват есенния сезон на „Софийски музикални седмици“, снимка – „Софийски музикални седмици“
София,  
18.09.2025 08:00
 (БТА)

Със „Сватбата на Фигаро“ днес откриват есенния сезон на 56-ото издание на „Софийски музикални седмици“, съобщават от екипа на международния музикален фестивал.

Събитието е на сцената на Националния музикален театър „Стефан Македонски“. Шедьовърът на Моцарт, ще оживее отново, като вълнуваща класическа постановка и незабравимо преживяване с оркестър, хор и балет на музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново, под диригентската палка на Георги Патриков. Участват солисти, оркестър, хор и балет.

Режисьор е Петко Бонев, 3D-мапинг – Лора Руневска, сценография и костюми – Ася Стоименова, хореография – Катя Богданова, хормайстор – Яница Първанова.

Преди това, на 5 септември, гостува корейското клавирно дуо „Амабиле“ с програма от Менделсон, Шуберт, Равел, Панчо Владигеров, Александър Йосифов. За любителите на балета е спектакълът „Парижки нощи“, на сцената на Музикалния театър, в изпълнение на Държавната опера-Стара Загора. Музиката е на Вебер, Рахманинов, Офенбах. Либрето, хореография и постановка – Донвена Пандурски.

В програмата на фестивала традиционно ще присъстват редица камерни концерти – на Красимира Султанова (цигулка) и Анжела Тошева (пиано), с програма сонати от Бела Барток – на 23 септември, 24 септември – концерт „По Владигеровски“ – рецитал на Иво Върбанов с творби от Панчо Владигеров. На 25 септември има два рецитала – на Марин Гонев с творби от Дебюси, Яначек, Цветан Добрев, Васил Казанджиев, и на Христо Танев (виолончело) и Надежда Цанова (пиано) с творби от Шуберт, Пиацола, Цезар Франк.

На 26 септември гостува струнното трио Тиан Юан – цигулка, Нона Кутева – виола и Луиза Стефанова – виолончело. Дора Бръчкова (цигулка), Борис Недялков (виолончело) и Лилия Бояджиева (пиано) представят програма от Шостакович – на 27 септември.

Кулминацията на фестивала е благотворителният концерт с надслов Esperanza for Life (Надежда за живот), посочват организаторите. Както писа БТА, той е в помощ на SOS Детски селища България и безстопанствени животни.

/ДД

/ТС / ВБ/

Списание ЛИК

Свързани новини

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:20 на 18.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация