Десетото издание на „Парк фест“ започва днес с концерт на Атанас Колев

Десетото издание на „Парк фест“ ще се състои от днес до 21 септември в парк „Студентски“. Семейният фестивал традиционно е с вход свободен и обединява култура, спорт и развлечения за всички възрасти, коментират организаторите.

Концертната програма започва с Атанас Колев (18 септември), а ден по-късно е концертът на група „Остава“, на 20 септември – Дара Екимова, на 21 септември – Deep Zone.

Сред специалните акценти на „Парк фест“ са националният зумба маратон с инструктори и участници от цялата страна, както и шоу с гигантски сапунени балони (20 септември). На следващия ден „Музейко“ ще ангажира най-младите посетители с целодневна програма, включваща интерактивни игри и научни експерименти.

Фестивалът ще предложи още спортни активности, арт работилници, танцови класове и еко инициативи. Събитието включва и социални каузи – благотворителният щанд на Pet Sisters ще събира средства в подкрепа на животни в нужда.

