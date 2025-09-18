Подробно търсене

Десетото издание на „Парк фест“ започва днес с концерт на Атанас Колев

Десетото издание на „Парк фест“ започва днес с концерт на Атанас Колев
Десетото издание на „Парк фест“ започва днес с концерт на Атанас Колев
Десетото издание на „Парк фест“ очаква „Остава“, Дара Екимова, Атанас Колев и Deep Zone, визия – организатори
София,  
18.09.2025 06:30
 (БТА)

Десетото издание на „Парк фест“ ще се състои от днес до 21 септември в парк „Студентски“. Семейният фестивал традиционно е с вход свободен и обединява култура, спорт и развлечения за всички възрасти, коментират организаторите.

Концертната програма започва с Атанас Колев (18 септември), а ден по-късно е концертът на група „Остава“, на 20 септември – Дара Екимова, на 21 септември – Deep Zone.

Сред специалните акценти на „Парк фест“ са националният зумба маратон с инструктори и участници от цялата страна, както и шоу с гигантски сапунени балони (20 септември). На следващия ден „Музейко“ ще ангажира най-младите посетители с целодневна програма, включваща интерактивни игри и научни експерименти.

Фестивалът ще предложи още спортни активности, арт работилници, танцови класове и еко инициативи. Събитието включва и социални каузи – благотворителният щанд на Pet Sisters ще събира средства в подкрепа на животни в нужда. 

/ДД

/ВБ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

28.09.2022 13:29

Нели Петкова открива четвъртия "Парк фест"

Нели Петкова открива четвъртия "Парк фест" в Студентски град на 29 септември със самостоятелен концерт. В репертоара са включени песните "Аз и ти", "Сега е момента", "Не искам", Ain't Thinking 'Bout You и др., както и акапелни изпълнения на народни песни, с които изпълнителката вдига на крака публиката и на международните сцени, разказват от екипа на певицата. 

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:49 на 18.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация