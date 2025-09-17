Пет книги от български автори ще бъдат представени в рамките на Националните културни празници “Албена” 2025 в Добрич

Пет книги от български автори ще бъдат представени в рамките на Националните културни празници “Албена” 2025" в Регионална библиотека “Дора Габе” в Добрич, съобщават от културната институция.

Събитието ще се проведе с вход свободен на 19 септември, а негов организатор е издателство “Захарий Стоянов”.

Една от книгите, която ще бъде представена, е “Корени и числа” на авторите Иван Гранитски и Иван Маразов.

Посетителите ще могат да чуят повече за изследване на литературния теоретик и философ Панко Анчев в книгата “Литература и история на литературата”.

В програмата е добавено и представяне на книга “Отвлечените добруджанци” на автора Стоян Райчевски. В четивото са събрани факти и документи от историята за борбата за освобождението на Добруджа през Първата световна война.

Четвъртата книга, която е част от програмата, е “В кривото огледало на илюзиите” на Енчо Господинов. В нея са включени есетата и творби, разказващи за съвременните медии.

В добричката библиотека ще бъде представен и романът “Сняг” на журналиста Христо Славов.

През септември по време на “Нощ на литературата” в библиотека “Дора Габе” ще се четат откъси от романа “Черната мелница” на полския автор Марчин Шчигелски. На 24 септември книги ще бъдат представени и на още две места в Добрич.