Художниците от школа "Арт линия" в Казанлък ще представят творбите си в изложбата "Пленери"

Кореспондент на БТА в Казанлък Ралица Стефанова
снимка: НЧ "Искра" в Казанлък
Казанлък,  
17.09.2025 12:07
Изложбата "Пленери" на младите художници от казанлъшката школа "Арт линия" ще бъде открита на 24 септември в Народно читалище "Искра - 1860" в града. Това съобщиха за БТА от културния институт. С нея школата открива своята творческа година и се включва в инициативата Европейски дни на наследството. 

Изложбата ще представи творби на възпитаниците на ръководителите Ваня Запрянова и Росен Дончев, създадени по време на творческите практики през април в Смолян и през юли в Боженци. Картините, изпълнени с различни техники, отразяват усещането на младите таланти за време и място, а в живописните си пейзажи те представят красивата природа на България, посочиха от читалището. 

Творбите ще могат да бъдат разгледани в НЧ ”Искра - 1860” до 17 октомври. 

 

