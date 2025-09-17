Художниците от школа "Арт линия" в Казанлък ще представят творбите си в изложбата "Пленери"

Изложбата "Пленери" на младите художници от казанлъшката школа "Арт линия" ще бъде открита на 24 септември в Народно читалище "Искра - 1860" в града. Това съобщиха за БТА от културния институт. С нея школата открива своята творческа година и се включва в инициативата Европейски дни на наследството.

Изложбата ще представи творби на възпитаниците на ръководителите Ваня Запрянова и Росен Дончев, създадени по време на творческите практики през април в Смолян и през юли в Боженци. Картините, изпълнени с различни техники, отразяват усещането на младите таланти за време и място, а в живописните си пейзажи те представят красивата природа на България, посочиха от читалището.

Творбите ще могат да бъдат разгледани в НЧ ”Искра - 1860” до 17 октомври.