За трета година Бургас ще е домакин на Полско народно литературно четене

За трета поредна година в Бургас ще се проведе Полското народно литературно четене, организирано от бургаския отдел на Полското културно-просветно дружество „Владислав Варненчик“, съвместно с Полското консулство и Полския институт. То ще се проведе на 20 септември на открита сцена "Охлюва" в Морската градина, съобщават от пресцентъра на градската администрация.



Четенето ще бъде изцяло на полски език, като в него ще се включат членове на полската общност в България, граждани, изучаващи полски език, както и приятели на полската култура.

Тази година инициативата е посветена на творчеството на Ян Кохановски – един от най-изявените полски поети и европейски творци на Ренесанса.

Полското народно литературно четене е ежегодна инициатива, възродена през 2012 г. с произведението „Пан Тадеуш“ на Адам Мицкевич – творба, която поставя началото на модерната полска литература. Оттогава всяка година Полша и полските общности по света четат заедно избрани произведения от литературния канон.

Целта е да се популяризира четенето, да се представя полската литература и да се укрепва културната и националната идентичност на поляците, посочват организаторите.

Инициативата се финансира от Министерството на културата на Полша и се провежда под патронажа на президентската двойка на страната.