Младата лекарка Александрина Крушарска ще представи фентъзи романите си в Ловеч. Срещата с автограф е утре, 18 септември, в Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев”, организатор на събитието. Авторката гостува за пръв път в Ловеч, съобщи за БТА Албена Йончева от културната институция.

Александрина Крушарска е млад лекар, който съчетава професионалния си опит, придобит в болнична среда, със страстта си към писането и фентъзито. С поредицата си романи - „Болница за безсмъртни създания“, „Анатомия на безсмъртните видове“ и „Дисекция на безсмъртни сърца“, тя отваря врати към оригинален свят, пресечен между медицината и свръхестественото, посочи Йончева.

Тя допълни, че първата ѝ книга е подкрепена от програма „Дебюти“ на Национален фонд „Култура“. Тя е от категорията градско фентъзи и утвърждава младата писателка като автор с уникален принос към жанра у нас.