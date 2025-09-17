Подробно търсене

Младата лекарка Александрина Крушарска ще представи фентъзи романите си в Ловеч

Кореспондент на БТА в Ловеч Светломира Анастасова
Младата лекарка Александрина Крушарска ще представи фентъзи романите си в Ловеч
Младата лекарка Александрина Крушарска ще представи фентъзи романите си в Ловеч
Снимка: Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев" - Ловеч
Ловеч,  
17.09.2025 12:15
 (БТА)

Младата лекарка Александрина Крушарска ще представи фентъзи романите си в Ловеч. Срещата с автограф е утре, 18 септември, в Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев”, организатор на събитието. Авторката гостува за пръв път в Ловеч, съобщи за БТА Албена Йончева от културната институция.

Александрина Крушарска е млад лекар, който съчетава професионалния си опит, придобит в болнична среда, със страстта си към писането и фентъзито. С поредицата си романи - „Болница за безсмъртни създания“, „Анатомия на безсмъртните видове“ и „Дисекция на безсмъртни сърца“, тя отваря врати към оригинален свят, пресечен между медицината и свръхестественото, посочи Йончева.

Тя допълни, че първата ѝ книга е подкрепена от програма „Дебюти“ на Национален фонд „Култура“. Тя е от категорията градско фентъзи и утвърждава младата писателка като автор с уникален принос към жанра у нас.

 

