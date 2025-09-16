Стара Загора е домакин на национална научна конференция по повод 150 години от въстанието, избухнало в града

В деня, когато Стара Загора отбелязва 150 години от Старозагорското въстание- 16 септември, Регионалният исторически музей (РИМ) в града е домакин на Национална научна конференция на тема: „150 години от Старозагорското въстание. Революционният дух на България през 60-те и 70-те години на XIX в. Идеи, събития, личности“.

„Тази година отбелязваме 150 години от Старозагорското въстание. Това е една кръгла годишнина, която бележи първия опит на хората от Стара Загора, да се вдигнат на борба срещу турското владичество“, каза директорът на РИМ Петър Калчев.

„Регионалният исторически музей в Стара Загора отново е домакин на най-голямата научна проява, посветена на 150-годишнината от Старозагорското въстание“, посочи научният ръководител на конференцията проф. д-р Пламен Митев. Той припомни, че през последните години домакините от РИМ- Стара Загора работят за „популяризиране на документалното наследство за тези драматични събития от преди 150 години“, каза още историкът. И допълни, че преди няколко години музеят издаде книга, съдържаща спомените на революционера Стоян Шиваров, а през т.г. беше публикувана книга със спомените на Петър Иванов.

„Това са ценни документи, които ни връщат назад във времето, за да ни потопят в атмосферата на онези септемврийски дни, в които двайсетина старозагорци решават да развеят знамето на бунта. И с това да дадат знак за едно всеобщо, всенародно въстание, което е замислено месец преди това от учредения месец преди това е Букурещ Български революционен комитет“, каза проф. Митев.

Той подчерта, че такива научни форуми като този, който днес се провежда в Стара Загора, са изключително важни, защото „те дават възможност да се види какво е новото в изследванията на големите събития от нашето национално освободително движение, от една страна. От друга страна, такива конференции са една добра възможност да се популяризира паметта за тези герои, които жертват всичко в името на българската свобода“, каза още проф. д-р Пламен Митев.

В конференцията доклади представят също доц. д-р Светла Атанасова, д-р Денис Иванов и др. Те ще бъдат издадени в специално подготвен сборник.

Целта на конференцията е да насочи вниманието на изследователите към изграждане и развитие на комитетската мрежа по български земи през 60-те и 70-те години на ХIХ в., дейността на БРК след смъртта на Васил Левски и опита за въстание в Старозагорско, Шуменско и Русенско. Тя се организира от старозагорския музей, съвместно с Община Стара Загора и фондация „Васил Левски“.