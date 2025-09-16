Любители астрономи ще могат да наблюдават новооткрита комета в началото на октомври

В първите вечери на октомври могат да бъдат направени опити за наблюдение от България на новооткритата комета SWAN25B, съобщи за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедра „Астрономия” на Физическия факултет на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски”.

Тогава кометата ще залязва близо час и половина след залеза на Слънцето (около 20:37 ч. за района на София), а малко преди това ще може да се забележи със зрителна тръба, много ниско над хоризонта в посока югозапад-запад. Ще бъде в съзвездието Везни, уточни физикът. Той е автор на „Гид на любителя астроном”, издание на Катедра „Астрономия” на СУ, което от няколко години подпомага наблюденията на любители и е достъпно безплатно онлайн.

Кометата SWAN25B, или C/2025 R2 (SWAN), открита на 11 септември с една от камерите SWAN на телескопа SOHO, сега се движи бавно в съзвездието Дева, посочи Маркишки. Тя е достъпна за наблюдения само от южните географски ширини, и то за кратко, след залеза. Според някои наблюдатели нейната яркост в момента е около 6 mag, но в сайта theskylive.com е оценена като доста по-слаба – с яркост 9,4 mag към дата 16 септември, като по-голямото число означава по-ниска яркост. На скорошни фотографии се вижда, че кометата вече има добре формирана синкава йонна опашка, каза физикът.

След първите дни на октомври R2 (SWAN) ще се издига бавно на югозапад всяка следваща вечер. Ще бъде нужно наблюдателно място с нисък югозападен хоризонт и далеч от светлините на градовете. Използването на добра зрителна тръба ще бъде задължително, съветва специалистът.

C/2025 R2 (SWAN) ще премине най-близо до Земята на 21 октомври т.г., на разстояние 40,2 млн. км от нас. Тогава тя ще се наблюдава до границата, разделяща съзвездията Орел и Стрелец. Ще остане слаба. Ще се регистрира по-успешно фотографски – след дълги експозиции, отколкото визуално, през зрителна тръба, каза Пенчо Маркишки.