Театър „Възраждане“ открива сезона с представление по Агата Кристи

Театър „Възраждане“ открива новия си сезон с премиерното представление „Те бяха десет“ по Агата Кристи, създадено по мотивите на световноизвестния криминален роман, но с оригинална интерпретация на класическия сюжет, разказват от трупата. Премиерата е на 26 септември.

По думите им „Те бяха десет“ пренася публиката в атмосферата на напрежение и мистерия, където десет души, свързани с тайни от миналото, се оказват изолирани на остров. Всеки от тях има причина да се страхува, тъй като неизвестен убиец започва да преследва гостите, следвайки зловеща детска песничка.

„Режисьорът Йосиф Сърчаджиев и екипът на театъра са вложили усилия в създаването на представление, което ще държи зрителите в напрежение до самия край. Постановката обещава да бъде незабравимо преживяване за всички почитатели на криминалния жанр и интригуващите истории“, коментират от екипа.

„Чудесната писателка, госпожа Агата Кристи, ни сподели, че сюжетите на нейните романи намирала, когато мие чинии. Това било толкова глупаво занимание, че неволно минавали мисли за убийства. След изповедта ѝ, като чешех котката си (също глупаво занимание), прочетох тази нейна пиеса. Охо! Тя е много умна. Въпреки, че е лудо криминална. Злото е в нея, но... там идва и райска любов. Доброто побеждава лошите! Ама кои са лошите? А де! Ей за това направихме този спектакъл: да търсим кое е черно, кое е бяло. И да имате усмихнати дни. Без кошмари“, казва Йосиф Сърчаджиев.

Сценографията е на Мария Диманова, костюми – Елена Иванова, музика - Манол Гогов. Участват Христо Ботев, Жана Рашева, Лили Шомова, Боян Младенов, Калоян Карагинев, Георги Няголов, Анатоли Лазаров, Донка Аврамова-Бочева, Георги Златарев, Ивет Радулова.

Следващото представление е на 27 септември.

/ДД