Цигуларката Лия Петрова ще свири Стравински във Враца

Концерт от цикъла „Майстори на 4 струни“ ще изнесе цигуларката Лия Петрова, информираха от Симфониета Враца. Събитието е предвидено за 18 септември в градската концертна зала. Диригент ще бъде директорът на симфониетата Христо Павлов.

В програмата е включен концерт за цигулка и оркестър в ре мажор от И. Стравински и Симфония № 10 в ми минор, оп. 93 от Д. Шостакович. Второто произведение ще се чуе за първи път от зрителите във Враца.

Лия Петрова свири като солист на най-престижните оркестри и сцени. Само преди месец тя направи своя изключителен дебют в знаменития фестивал BBC Proms в Роял Албърт Хол, Лондон, допълниха от Симфониета Враца.

БТА припомня, че Симфониета Враца откри новия си творчески сезон с пет премиерни произведения. Акцент в програмата през сезона е честването на 200-годишнината от рождението на Йохан Щраус – син.

В началото на месец септември Лия Петрова и Светлин Русев свириха за първи път заедно с държавните цигулки "Страдивариус“ и "Гуарниери“ на една сцена - по време на празниците на изкуствата „Аполония“.