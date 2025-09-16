Подробно търсене

Цигуларката Лия Петрова ще свири Стравински във Враца

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Цигуларката Лия Петрова ще свири Стравински във Враца
Цигуларката Лия Петрова ще свири Стравински във Враца
Лия Петрова, снимка: Христо Стефанов/БТА (ПК)/архив
Враца,  
16.09.2025 08:30
 (БТА)

Концерт от цикъла „Майстори на 4 струни“ ще изнесе цигуларката Лия Петрова, информираха от Симфониета Враца. Събитието е предвидено за 18 септември в градската концертна зала. Диригент ще бъде директорът на симфониетата Христо Павлов. 

В програмата е включен концерт за цигулка и оркестър в ре мажор от И. Стравински и Симфония № 10 в ми минор, оп. 93 от Д. Шостакович. Второто произведение ще се чуе за първи път от зрителите във Враца. 

Лия Петрова свири като солист на най-престижните оркестри и сцени. Само преди месец тя направи своя изключителен дебют в знаменития фестивал BBC Proms в Роял Албърт Хол, Лондон, допълниха от Симфониета Враца.

БТА припомня, че Симфониета Враца откри новия си творчески сезон с пет премиерни произведения. Акцент в програмата през сезона е честването на 200-годишнината от рождението на Йохан Щраус – син. 

В началото на месец септември Лия Петрова и Светлин Русев свириха за първи път заедно с държавните цигулки "Страдивариус“ и "Гуарниери“ на една сцена - по време на празниците на изкуствата „Аполония“.

/ВБ/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:48 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация