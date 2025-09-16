Филмовият фестивал "Виенале" ще бъде открит на 16 октомври

Новото издание на международния филмов фестивал "Виенале", водещ началото си от 1960 г., открива програма си на 16 октомври в австрийската столица с продукцията „Огледала № 3“ на Кристиан Петцолд, съобщава австрийската информационна агенция АПА.

„Отдаваме почит на един от великите майстори на авторското кино на нашето време - високо ценен както от виенската, така и от международната публика. Същевременно тържествено приветстваме нашия нов президент“, каза директорката на "Виенале" Ева Санджорджи.

Сюжетът на „Огледала № 3“ разказва за автомобилна катастрофа, която се случва в провинцията. Млада жена губи партньора си в инцидента и е приета за възстановяване при живеещо наблизо семейство, което се намира на границата между краха и изцелението. В тази тиха драма участват актьорите Паула Биър, Барбара Ауер, Матиас Брандт и Ено Требс. Че творбите на немския режисьор ще бъдат прожектирани на "Виенале", се знаеше още през август, когато беше разкрита част от програмата. Филмовият фестивал ще представи пълната програма на прожекциите на 7 октомври, преди да започне предварителната продажба на билети на 11 октомври.

Фестивалът във Виена привлича многобройни гости от страната и чужбина, общо около 92 000 посетители.