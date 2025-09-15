С нова специалност започва учебната година в Техническия колеж в Ловеч. За пръв път е осъществен прием и изпълнен на сто процента с 15 студенти по специалност „Фотоволтаични и ветрогенераторни електрически системи“, съобщи за БТА директорът на учебното заведение доц. д-р инж. Никола Драганов.

По думите му от тази година вече е възможно да се получи второ висше образование по държавна поръчка в защитени и приоритетни специалности. Такива в колежа са „Автомобилна мехатроника“, „Компютърни системи и технологии“, както и новата специалност. Тази промяна отваря врати за професионално развитие на вече завършили студенти, които искат да надградят знанията си и да придобият нова, търсена на пазара квалификация, добави доц. д-р инж. Драганов.

Той каза още, че първокурсниците са 45, а общо студентите тази година – 150.

Церемонията по откриването учебната години се е състояла в аулата на колежа.

"За нас е чест да посрещнем младите хора, избрали Технически колеж - Ловеч. Убедени сме, че знанията и уменията, които ще придобият тук, ще ги превърнат в успешни професионалисти и ще допринесат за развитието на нашето общество", е заявил в словото си директорът, съобщават от колежа.

След официалната част първокурсниците са имали възможност да се срещнат с преподавателите си и да се запознаят със своите колеги.