Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ във Велико Търново откри тържествено своята 145-а учебна година. В приветствието си към възпитаниците на училището, които тази година ще бъдат 200, директорът на учебното заведение Павлин Витанов припомни, че това е първата гимназия във Великотърновска област, открита преди 145 години, и шестата, открита в пределите на Княжество България.

Той посочи, че за последните пет години броят на учениците в гимназията се е увеличил над три пъти, което е добра тенденция. В профилираните паралелки се изучават хуманитарни науки, с факултативни специалности „право“ и „журналистика“. В професионалните паралелки професиите са две – изпълнител на термални процедури и лаборант.

Сградата на гимназията е паметник на културата, построена е през 1909 година. След разрушително земетресение е възстановена и през 1930 година е открита отново тържествено. Сред официалните гости днес беше заместник-министърът на образованието Петър Николов. Той се обърна към възпитаниците на училището с думите, че те са най-щастливите ученици, защото учейки история виждат самата история, тъй като училището се намира в подножието на крепостта “Царевец“ и забележителностите на средновековния Търновград, което е невероятна привилегия. От името на министъра на образованието той подари на училището звънец, с който днес беше открита новата учебна година.

С думи на благодарност към ръководството на училището и учителския екип започна своето приветствие кметът Даниел Панов, като подчерта, че общите им усилия през последните години са вдигнали много равнището на обучение в училището. Той уточни, че е учил в сградата в рамките на своя начален курс на обучение, а председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов, който също беше гост на тържеството, е възпитаник на Хуманитарната гимназия, а днес успешно управлява един от най-важните органи на местната власт.

Възпитаниците на училището подчертаха, че са горди наследници на знакови фигури от българския културен и обществен живот. Възпитаници на училището през годините са били Ангел Каралийчев, Асен Разцветников, Серафим Северняк, Димитър Страшимиров, Кирил Христов, Антон Дончев, Петко Тодоров, Васил Златарски, проф. Николай Генчев, Борис Денев, Константин Кисимов и много други.

Гости на днешното тържество бяха директорът на Регионалното управление на образованието Здравка Минчева, представители на училищното настоятелство и съмишленици. В сградата на училището се помещават още две образователни институции – Основно училище „Христо Ботев“ и Филиалът на Медицинския университет във Варна.

В началото на всяка учебна година в интериорно отношение сградата е обновена и освежена, но покривната конструкция, отводнителната система и външното състояние на мазилката и фасадата очакват финансиране и ремонт, посочиха от училището.