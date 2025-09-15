Заедно отваряме вратата към един свят, който ще ви променя, каза ректорът на Медицинския университет в София проф. д-р Бойчо Ландров

Днес не просто откриваме новата академична година, а заедно отваряме вратата към един свят, който ще ви променя, ще ви кара да се съмнявате, ще ви провокира, но преди всичко ще ви изгражда като професионалисти и като хора, каза ректорът на Медицинския университет – София проф. д-р Бойчо Ландров на тържественото откриване на учебната 2025/2026 година.

На събитието, проведено в двора на висшето училище, присъстваха министърът на здравеопазването Силви Кирилов, Браницкият епископ Йоан, преподаватели и студенти.

Проф. Ландров акцентира пред първокурсниците, че ще се учат да лекуват не само телата, но и да разбират хората с техните симптоми. Ще навлизат в тънкостите на науката, но и в дълбините на човешкото страдание и надеждата. Те няма просто да усвоят професия, а ще се научат да носят отговорност, която няма да приключва след края на работния ден, добави той.

„Често казваме, че университетът е храм на знанието. Това е вярно, но не е достатъчно. Истинското образование не е просто трупане на факти и терминология. То е упражнение за смелост – смелостта да мислиш критично, да признаеш, че не знаеш, да попиташ и да се променяш“, добави ректорът и призова студентите да си позволят да грешат и да задават въпроси, за да станат най-добрите в своите сфери.

В словото си проф. Ландров отбеляза, че Медицинският университет – София е водеща институция в областта на медицинското образование и наука благодарение на усилията на всички, които го изграждат ежедневно – преподавателите, изследователите, докторантите и студентите.

Той изрази своята благодарност към преподавателите за професионализма, отдадеността и мотивацията, с които изпълняват мисията си: „Вие не просто предавате знания, вие вдъхновявате. Именно чрез вашия пример тези млади хора ще изградят не само своята професионална компетентност, но и своята човечност и етични стандарти“, допълни проф. Ландров.

Председателят на Комисията по образованието и науката в Народното събрание Андрей Чорбанов се обърна към присъстващите: „Започвате един труден и нелесен път. Невинаги ще получавате признателност, не винаги ще срещате благодарност, понякога може би и неразбиране от вашите ръководители. Но това да работиш в сферата на медицината на всяка една специалност е нещо много повече“, подчерта той.

На вас разчита нацията – да бъдете тези, които се грижат за бъдещето и здравето на всички хора в страната, подчерта Чорбанов и се обърна към преподавателите: „Във вашите ръце е възможността да обучите тези хора – млади бъдещи лекари, фармацевти, стоматолози, медицински сестри – да ги научите да бъдат силни, големи професионалисти и да могат да се справят с всички предизвикателства, които ще срещнат по своя нелек път“, каза още той.

Председателят на Съвета на ректорите на висшите училища в България проф. д-р Миглена Темелкова определи събитието като „празник на най-големия, най-успешния, най-утвърдения не само на българския образователен пазар, но и в глобалното образователно пространство университет по медицина“.

„108-годишната история на университета е достатъчно красноречива, но още по-красноречив е броят на белите престилки, които работят днес в българските болнични заведения, а и не само в тях“, посочи тя.

„Предизвикателството пред вас, уважаеми колеги, и пред вас, уважаеми студенти, е огромно. На фона на недостига на медицински кадри в България и на фона на ниските възнаграждения, за които работите и ще работите, смятам, че този университет не само се справя отлично, а ще продължи да се справя още по-добре“, каза още проф. Темелкова.

Анастасия Бърбухова, главен секретар на Студентския съвет, изчете поздравителни адреси от името на председателя на Студентския съвет на Медицински университет- „Днес настъпи дългоочакваният първи учебен ден – моментът, в който прекрачваме прага на мечтания университет и започваме едно ново, вълнуващо приключение“, каза тя.

Бърбухова пожела на първокурсниците успех в техните начинания и им припомни, че целият труд, положен от всеки един от тях, за да бъдат приети в Медицинския университет в София, включително безброй часове подготовка, решени задачи и преговорени теми, си е заслужавал, защото ги приближи една крачка към сбъдването на тяхната мечта да станат лекари.

„Да си студент по медицина означава да си задълбочен и отдаден в работата и много отговорен към другите, защото един ден ще можеш да даваш надежда и да връщаш усмивките на болните хора, които са изгубили вяра и смисъл“, каза още тя.

