Общо 1485 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг в Русенско

Учебната година бе открита днес нормално във всички училища в Русенско. Първокласниците през тази година в областта са 1485, като през миналата година са били 1517, а през учебната 2023/2024 - 1540, съобщи за БТА началникът на Регионалното управление на образованието в крайдунавския град д-р Росица Георгиева.

Шейсет и три училища в региона отвориха днес вратите си за своите ученици. Само основно училище "Отец Паисий" в Русе остана затворено заради ремонт, който се осъществява по проект на общината, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Неговите ученици ще учат през тази учебна година в други три училищни сгради в града.

Георгиева обясни, че в някои от останалите 63 училища в областта все още има текущи ремонти, а в други се изграждат и оборудват STEM центрове, но това няма да попречи на нормалния учебен процес.

Общият брой на учениците от първи до дванайсети клас в област Русе е 18 268, като през миналата година те са били 18 318.