Премиерът на Белгия присъства на концерт на Мюнхенската филхармония след скандал заради диригента й

Белгийският министър-председател Барт де Вевер обяви, че е присъствал на концерт на Мюнхенската филхармония, чиято изява на фестивал в Гент беше отменена с мотива, че израелският й диригент има неясна позиция за случващото се в Газа, предаде АФП.

Формацията под диригентството на Лахав Шани трябваше да свири на 18 септември на Фестивала на Фландрия, провежда в град Гент .

Анулирането на концерта от организаторите предизвика критики и обвинения в антисемитизъм, припомня АФП.

Премиерът Барт де Вевер каза, че "дълбоко съжалява" за това. Той отбеляза, че в събота е посетил германския град Есен, за да "осъди категорично" решението на фестивала и да изрази лично подкрепата си за Лахав Шани.

“В тази страна никога, никога няма да има място за расизъм и антисемитизъм“, написа Де Вевер в социалната мрежа "Екс", придружавайки публикацията със снимка, на която се ръкува с Шани в концертна зала. "Настоях да му предам лично това послание и да изразя подкрепата си за неговия принос към музиката", добави белгийският премиер.

Маестро Шани, който е на 36 години, официално ще поеме ръководството на Мюнхенската филхармония за сезона 2026/2027 г., в момента е музикален директор на Израелската филхармония, припомня АФП.

По тази причина организаторите на фестивала във Фландрия са поискали той да се дистанцира от действията на израелското правителство в ивицата Газа. Но "не сме в състояние да предоставим достатъчна яснота относно неговата позиция по отношение на геноцидните действия на властта в Тел Авив“, написаха по-рано тази седмица те на сайта на фестивала, за да обосноват отмяната на участието, отбелязва АФП.

Това решение предизвика критики, особено от Германия и Израел, припомня осведомителната агенция.

В петък Берлинската филхармония обяви, че е поканила израелския диригент да участва във фестивал в германската столица следващата седмица. Германското правителство определи това като "чудесен знак" на подкрепа.

На 7 октомври 2023 г. палестинското ислямистко движение "Хамас" атакува Израел, като според данни на АФП, базирани на официална информация, загинаха 1219 души, предимно цивилни. От 251-ма отвлечени на този ден 47 все още са заложници в Газа, като 25 от тях са загинали според израелската армия.

При израелската офанзива в отговор на нападението загинаха най-малко 64 756 души в ивицата Газа, сочат данни на Министерството на здравеопазването в Газа, което е под контрола на "Хамас", отбелязва АФП. Тя предизвика и хуманитарна криза.