Телевизия Шумен отваря врати за своите зрители по случай 30-годишнината си

Телевизия Шумен отваря врати за своите зрители по случай 30 години от създаването си на 15 септември, съобщиха от екипа на общинската медия.

В празничния ден, от 9:00 до 14:00 часа, екипът на медията ще разкаже историята й, ще покаже телевизионните студия, където се подготвят и излъчват новините и предаванията. Всички гости ще имат възможност да видят отблизо работата на журналистите, водещите и техническия екип и да се докоснат до телевизионната магия.

Началото на телевизионна дейност на медията е поставено през 1993 г. Тогава с решение № 109 от 16 февруари на Общинския съвет в Шумен е създадена местна телевизионна програма за излъчване по ефир. През януари 1995 г. Комитетът по пощи и далекосъобщения издава лиценз на Община Шумен за излъчване на програмата по ефир в областта. На 17 април 1995 г. тогавашният кмет на областния град инж. Христо Христов и началник на Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ в Шумен ген. Иван Динев сключват договор за създаване на Гражданско дружество „Телевизия Шумен", се припомня на сайта на медията.

„Аз съм в Телевизия Шумен две години преди нейният старт“, каза пред репортер на БТА директорът на медията инж. Даниел Малев и добави: „Като технически екип бяхме назначени към телевизионния център на военното училище в Шумен. Тогава възникна идеята за създаването на съвместно дружество между Министерството на отбраната и Община Шумен. На базата на телевизионното студио на военното училище се създаде телевизията. Предизвикателството беше огромно. Тогава съществуваха само Канал 1 и Ефир 2. Ние бяхме първата телевизия, която не е базирана в София, някъде в провинцията, в Североизточна България, изведнъж имаше телевизия. Това беше голям бум за всички и за шуменци. На 15 септември, когато направихме първото излъчване, при края му се събра екипът, спогледахме се и си зададохме въпроса – леле какво правихме, ами сега? Ние бяхме пионери. Две години по-късно стартира „Топ телевизия“, също и „Вариант 6“, базирани в Шумен. Градът беше облагодетелстван от това, че на територията му имаше три телевизии. Няма друг град в България, освен София, който да е имал по това време три телевизии, говорим за порода 1997-1998 г. Тогава излъчваха вече и трите. Шуменци бяха много впечатлени в началото, беше страшна еуфория в града.“

По думите на инж. Малев Телевизия Шумен вече е бранд. Към нея са включени медии от типа на сайта на телевизията, фейсбук страницата и ютуб канала й. Съвсем отскоро телевизията ще оперира и с два много модерни лед екрана, които да допринесат за пълната палитра за информираност на гражданите на Шумен. Телевизия се излъчва от почти всички основни кабелни оператори, а сигналът й е качен на сателит, така че може да се гледа безплатно от цял свят, каза още Малев.

В различни периоди Телевизия Шумен е ръководена от Тодор Димов, Наум Григоров, Галина Сакарова, Божидара Радева, Дияна Желязкова, Валентин Захариев, Георги Софронов, Светлана Крумова, а в момента – от инж. Даниел Малев, се припомня на сайта на медията.

Със свой принос за развитието на медията са журналистите Красимира Петкова, Мая Конова, Катя Николова, Красимир Крумов, Венцислав Венков, Павлина Иванова, Здравка Русева, Александър Бакалов, Станимир Савов, Милка Павлова, Снежина Христова, Ростислава Тодорова, Елена Минкова, Меглена Данчева, Диана Нинчева, Миглена Димчева, Людмила Борисова, Елисавета Димова, Надие Мусин, Нели Димитрова, Татяна Димитрова, Даниела Стоянова, Снежка Иванова, Иван Капралов, Ася Йорданова, Михаела Ковчазова, Тихомир Димков, доц. Юрий Проданов, Сава Тончев, Галина Минчева, Снежана Масларска, Христина Димитрова, Асен Масларски, Димитър Чакъров, Николай Николов, Ирена Минчева, Марияна Йоргова, Диляна Радославова. Техническото осигуряване на телевизионната дейност е от гл. ас. инж. полк. Иванчо Петков, инж. Стойчо Стоев, инж. Стоян Йорданов, инж. Валентин Георгиев, инж. Даниел Малев, Румен Христов, Юлиян Андреев, Богдан Богданов, Анастас Николов, Евтим Пенев, Полина Абаджиевa, Венцислав Николов, Александър Александров, Даниел Труфчев, инж. Людмил Димитров, инж. Милко Първанов, инж. Христо Бонев, Станислав Андонов, Емил Ангелов, Николай Николов, Николай Колев, Николай Недев.