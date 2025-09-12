Дигитализиран образователен инструмент ще повиши математическите постижения на ученици в разградско училище

Дигитализиран образователен инструмент ще повиши математическите постижения на ученици в Основно училище „Иван Сергеевич Тургенев“ в Разград, съобщи директорът на училището Милена Орешкова.

През новата учебна 2025/2026 година в училището се въвежда програмата „По-добри по математика с Кан Академия“, която цели да модернизира обучението по математика и да подобри резултатите на учениците. Инициативата е на сдружение „Образование без раници“, с подкрепата на фондация "УниКредит", и е насочена към повишаване на математическите постижения и увереността на децата.

Образователната платформа дава достъп до хиляди видеоуроци и интерактивни упражнения, адаптирани към българската учебна програма. Тя позволява на учениците да учат със собствено темпо, да наваксват пропуските в знанията си и да изграждат по-задълбочено разбиране на учебния материал, отбеляза Орешкова.

Учителите ще бъдат подкрепени от ментори, ще използват дигитални инструменти за проследяване напредъка на всяко дете в класната си стая.

Педагози в начален етап, както и специалисти по математика и английски език, вече преминаха специализирано обучение по програмата, което ще гарантира успешното ѝ прилагане в урочната дейност. Очакванията са нововъведението в училището да запали в децата любов към ученето и откриването на нови неща, да гарантира качествено преподаване, да повиши мотивацията им за учене, да доведе до по-високи академични резултати, посочи Милена Орешкова.

На работна среща с директори и учители от основни и средни училища в община Разград, която се проведе през месец май, образователният експерт по математика в сдружение “Образование без раници” Светлана Йорданова съобщи, че през учебната 2025/2026 г. 15 нови училища ще получат подкрепа, за да подобрят математическите умения на своите ученици с Кан Академия.