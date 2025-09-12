Новите моменти за предстоящата учебна година бяха обсъдени по време на съвещание на директорите на образователни институции от Разград

Новите моменти за предстоящата учебна година бяха обсъдени по време на съвещание на директорите на образователни институции от област Разград. На работното съвещание с участието и на експерти от различни институции бяха представени новите директори на училища в областта, кратка информация за състоянието на образователната система за област Разград, както отчет и анализ на изминалата учебна година. Събитието се организира от Регионалното управление на образованието (РУО) и се проведе в Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ в града. Модератор на срещата беше началникът на РУО в Разград Ангел Петков.

Сред гостите бяха заместник областният управител Михаил Тодоров и заместник-кметът Елка Неделчева.

„Имам честта да ви пожелая една успешна учебна година, в която съм сигурен, че ще постигнете по-добри резултати, тъй като сектор „Образование“ в страната последните пет-десет години търпи едно развитие, което ние като държава виждаме и ви помагаме най-вече в материална база, в стимулиране, в курсове. Но имаме едни големи очаквания от вас това нещо да се проектира и в образованието на нашите ученици, да се постигнат едни по-добри резултати и да сме горди, когато ги представяме на годишните си отчети“, отбеляза Тодоров.

„Моят опит като директор ми показа, че ако директорът няма зад себе си подкрепата, опората на своите колеги, на родителите и на възпитаниците си много трудно ще се справи с разнообразието от задачи, които ежедневието поставя пред него. Пожелавам ви сили, здраве, за да можете да отговорите на предизвикателствата на днешните реалности в образованието. Желая ви да проявявате и много мъдрост, когато вземете управленски решения в полза на вашите възпитаници и подкрепа, която да ви дава една сигурност в работата за да бъдете и вие максимално полезни в това, което работите в името на нашите деца и на образованието в Лудогорието“, посочи Неделчева.

Над 11 140 ученици, сред които 796 първокласници, ще започнат учебната година в училищата на област Разград. Всички образователни институции в региона са подготвени за новата учебна година. Училищата, детските градини и Центровете за подкрепа на личностното развитие са обезпечени кадрово. Учениците в областта ще бъдат посрещнати в модернизирани училищни сгради и освежени класни стаи, заяви преди дни на пресконференция началникът на Регионалното управление на образованието в Разград Ангел Петков.