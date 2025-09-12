Българската метъл група Velian открива концерта на Tiamat в София

site.btaБългарската метъл група Velian открива концерта на Tiamat в София
Българската дарк/дуум метъл група Velian открива концерта на Tiamat в София, информират организаторите от „София мюзик ентърпрайсис“ (СМЕ).
Припомнят, че през годините Velian се превърна в едно от най-разпознаваемите имена в българския метъл: „Групата е известна с висококачествените си музикални видеоклипове и визуално впечатляващи изпълнения на живо, които съчетават мултимедийни елементи с отличителния стиймпънк външен вид на музикантите“.
Velian има два дългосвирещи албума и едно EP, а в близко бъдеще се очаква и трети албум, наречен Embers. Бандата обещава да открехне малко вратичката и да изпълни няколко парчета от него.
Както писа БТА, шведската готик метъл група Tiamat ще изнесе концерт на 15 ноември в столичния клуб Joy Station.
