Художникът Васил Тенев представи първа самостоятелна изложба в Хасково

Художникът Васил Тенев представи първата си самостоятелна изложба в Хасково, в галерия „Форум“. Авторът е сред участниците в пленера по живопис „С Хасково в сърцето“ от септември миналата година, посветен на празника на града.

Нито отправяне на послание, нито на предизвикателство са абстрактните му живописни платна, а търсеното въздействие чрез тях е единствено и само споделяне на гледната му точка за естетика, каза творецът пред БТА. “Моите са чисти възприятия на естетически рамки. Това ми е посланието. Целта, с която ги създавам, е да доставят удоволствие и наслада на човека, който ги гледа“.

Тенев е завършил "Графичен дизайн" в Националната художествена академия. Той работи в областта на абстрактната живопис и пластика, но също така се е занимавал и с грънчарство. В много от картините и колажите му присъства усещането за движение и това е така, защото според Васил Тенев, животът е движение. А за произведенията си казва, че се разделя с радост, не тъгува за тях.

„Нямам никаква носталгия към работите си, просто се радвам, че те се харесват, че се оценяват. Когато случайно видя мои работи ми става много приятно“, каза още Васил Тенев. В изложбата „Настроения“ в Хасково художникът показва 30 произведения, микс от разнородни материали, рисувани през последната година и половина.