Спектакълът „Танцът на епохите“ гостува в София, Велико Търново, Шумен, Варна и Пловдив

Спектакълът „Танцът на епохите“ гостува в София на 4 ноември, в зала „Арена 8888 София“, съобщават организаторите. По думите им танцовата сензация от Турция и Кавказ пристига за първи път у нас.

Предвидени са още четири концерта – на 5 ноември във Велико Търново, на 6 ноември – в Шумен, 7 ноември – Варна, и 8 ноември – Пловдив.

„Музика, светлини, акробатика и танц се преплитат в завладяваща хармония, за да създадат спектакъл, какъвто рядко се вижда. „Танцът на епохите“ не е просто сценично представление – това е истинско пътешествие през хилядолетията, което отвежда зрителя от митичните времена на древността чак до динамиката на модерния свят. Постановката съчетава модерни танцови форми и ефектна акробатика с богатството на турския и кавказкия фолклор, превръщайки танца в общ език, който надскача граници и култури“, коментират организаторите.

„Танцът на епохите“ разказва историята на човечеството чрез символи, предания и легендарни личности. На сцената оживяват пророкът Ной и библейският потоп, мъдрецът Деде Коркут – пазителят на преданията, безстрашната царица Томирис, победила основателя на Персийската империя, както и Жълтата булка – героиня от народния песенен фолклор. Всеки танцов фрагмент е своеобразна картина, която пренася зрителя в различен културен и исторически контекст.

„Спектакълът впечатлява не само с танца, но и с визията си – пищни костюми, вдъхновени от традиции и древни образци, светлинни ефекти и сценични преобразявания, които подсилват усещането за магия. Изработени са повече от 1000 уникални костюма и аксесоара, вдъхновени от автентични тъкани, орнаменти и музейни образци, което придава изключителна визуална стойност на представлението. Музикалният съпровод е внимателно подбран, за да подчертае духа на всяка епоха и да създаде връзка между миналото и настоящето“, допълват от екипа. „С този проект искахме да създадем универсално послание – изкуство, което да докосне хората независимо от тяхната култура и възраст. Танцът е език без граници и чрез него показваме величието на историята и силата на традициите“, казва режисьорът и хореограф на трупата Серхат Турак.

„Танцът на епохите“ се изпълнява от трупа с повече от 80 професионални танцьори, акробати и музиканти. Подготовката им включва не само класическа и модерна хореография, но и задълбочено изучаване на регионални фолклорни танци. За да се постигне максимална автентичност, артистите се обучават от местни майстори и историци, което превръща всяка сцена в „живо платно“ от миналото. През годините формацията е гостувала в над 40 страни – от САЩ и Франция до Япония и Китай. Критиците често я наричат „сценична енциклопедия на културите“.

„Танцът на епохите“ и неговите създатели са удостоени с редица награди, сред които голямата награда за сценичен спектакъл на Международния фестивал за танцови театри в Анкара, отличие за най-добра хореография на фестивала Dance Open в Санкт Петербург, награда на ЮНЕСКО за принос в опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство чрез сценични изкуства.

