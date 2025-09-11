Ученици от омуртагското село Плъстина ще бъдат включени в проекта „Рамо до рамо по дирите на достойни предци“

По проекта „Рамо до рамо по дирите на достойни предци“ ще участват възпитаници на Основно училище „Д-р Петър Берон“ в омуртагското село Плъстина. Днес проектът, който се осъществява по програма „Образование“ 2021-2027", бе представен, информират от ръководството на Община Омуртаг.

Общият му бюджет е 498 736 лв., осигурен изцяло като безвъзмездна финансова помощ. Целта е утвърждаване на приобщаващо образование и създаване на устойчиви модели за сътрудничество между училище, семейство и общност чрез култура, наука и спорт.

Сред основните дейности са работа с деца и ученици за постигане на интеркултурно образование, обучения на учители, подкрепа за родители и активни общности, кампании срещу дискриминация и изграждане на по-толерантна и приобщаваща училищна среда. При изпълнението на дейностите училището ще си партнира с детска градина „Първи юни“ в търговищкото село Макариополско, със сдружение „Централен полицейски таекуондо клуб“ от София и с Младежки спортен клуб- Варна.

Екипът очаква чрез работата да бъдат подкрепени 55 деца и ученици от уязвими групи. Ще участват 87 представители на малцинства, ще бъдат обучени 14 педагогически специалисти. В процеса на интеркултурно образование ще бъдат активно включени 110 родители. Очакванията на ръководството са да се подобрят образователните резултати на учениците.

За БТА директорът Нурсен Исуфова допълни, че през тази учебна година в училището ще се обучават и възпитават близо 100 ученици от 17 населени места от три области - Търговищка, Сливенска и Шуменска. В сравнение с миналата година има ръст в броя на децата. „Радваме се, че 15 ученици от закритото тази година училище в търговищкото село Драгановец и други от село Преселец ще учат при нас. Търсено училище сме. Успяваме да поддържаме интереса на родители и ученици, тъй като създаваме благоприятна среда за учене. Проектът е поредна стъпка за задържане на учениците в училището“, допълни директорът.

Дни преди първия училищен звънец екипът е готов. В образователния процес ще бъдат ангажирани 15 педагогически специалисти, като за децата ще се грижат общо 25 души персонал.

Проектът „Рамо до рамо по дирите на достойни предци“ ще продължи 30 месеца и ще приключи не по-късно от 31 декември 2028 г.