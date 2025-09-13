Подробно търсене

Фестивал за електронна музика Electrum ще се проведе днес в Панагюрище

Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова
Фестивал за електронна музика Electrum ще се проведе днес в Панагюрище
Фестивал за електронна музика Electrum ще се проведе днес в Панагюрище
Фестивал за електронна музика Electrum ще се проведе в Панагюрище. Снимка: Организатори
Панагюрище,  
13.09.2025 10:00
 (БТА)

Фестивалът за електронна музика „Electrum“ ще се проведе днес от 18:00 до 23:00 часа в градския парк в Панагюрище, съобщиха от общинската администрация на града.

На откритата сцена ще се изявят EM TS, Stefan Dega и DJ Vasquez.

Миналия месец в парка се проведе концерт на млади изпълнители по случай Международния ден на младежта, а тази седмица се прожектира филм в рамките на инициативата „Кино под звездите“, организирани от Община Панагюрище.

/ХК/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:13 на 13.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация