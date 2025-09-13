Фестивал за електронна музика Electrum ще се проведе днес в Панагюрище

Фестивалът за електронна музика „Electrum“ ще се проведе днес от 18:00 до 23:00 часа в градския парк в Панагюрище, съобщиха от общинската администрация на града.

На откритата сцена ще се изявят EM TS, Stefan Dega и DJ Vasquez.

Миналия месец в парка се проведе концерт на млади изпълнители по случай Международния ден на младежта, а тази седмица се прожектира филм в рамките на инициативата „Кино под звездите“, организирани от Община Панагюрище.