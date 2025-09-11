В Търговищко прага на училищата ще прекрачат над 5400 ученици, разпределени в 261 паралелки

Училищата и детските градини в Търговище са в готовност за началото на новата учебна година. На 15 септември прага на училищата ще прекрачат над 5400 ученици, разпределени в 261 паралелки. Децата, записани в детските градини, са над 1600. Налице е необходимият педагогически и непедагогически персонал. Доставени са необходимите учебници и познавателни книжки. Осигурен е и транспортът за пътуващите деца, информират от общинския пресцентър.

Учениците от Трето ОУ „П. Р. Славейков“ ще започнат учебната година в сградите на други училища заради ремонтите, които в момента се извършват по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Всички 285 възпитаници ще започнат новата учебна година в сградите на Спортно училище „Никола Симов“ и Първо СУ „Св. Седмочисленици“ до окончателното приключване на ремонтните дейности. Заложени са ремонти на покривната конструкция, на комините на газовите котли и на парната инсталация, уточняват от администрацията. Ще бъде поставена външна изолация. Заложено е и изграждането на инсталация за използването на алтернативни източници на енергия. Планиран е също ремонт на приземния етаж. В училището ще бъде изграден асансьор. Ще бъдат обновени и санитарните помещения. Проектът за обновяване е на стойност над 2 млн. лв.

В ход са ремонтите по ПВУ и на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“. Дейностите там започват с вътрешния ремонт на четвъртия етаж. За времето на ремонтите в друго училище ще бъдат преместени само децата от първи до трети клас, които ще се обучават в Четвърто ОУ „Иван Вазов“. В сградата на Второ СУ за учениците и строителите са обособени различни входове, като вътрешното пространство е организирано и преградено по начин, който няма да позволява смесване на потоците. Освен вътрешен ремонт, дейностите предвиждат поставяне на външна топлоизолация, ремонт на покрива и различните инсталации. Заложено е и изграждане на фотоволтаична инсталация и цялостен ремонт на системата за отопление. Обновен ще бъде и физкултурният салон. Предвижда се и изграждането на асансьор, както и на санитарен възел за хора с увреждания. В реализирането на планираните ремонти ще бъдат инвестирани над 4,26 млн. лв.

Всички близо 1200 ученици на Първо СУ „Св. Седмочисленици“ ще посрещнат първия учебен ден в обновеното си училище. В ремонтите там са вложени 4,4 млн. лв., осигурени от ПВУ. Там са реализирани мерки за енергийна ефективност, изграждане на фотоволтаична инсталация, обновяване на отоплителната инсталация, класните стаи и дворното пространство.

Учебните заведения са подготвени и за началото на отоплителния сезон. Всички шест общински и пет държавни училища в Търговище, които се отопляват на газ, са заявили необходимите количества. Професионалната гимназия по земеделие се отоплява с електричество, а осемте училища в малките населени места се отопляват с дърва, нафта и въглища.