Благотворителен куиз осигури ваучери за учебни помагала и пособия на ученици в нужда в Разград

Ученици в нужда от Разград ще получат ваучери за пазаруване на учебни помагала и пособия. Средствата са събрани чрез благотворителен куиз, организиран от куизмастъра Атанас Мичев, който разказа пред БТА за събитието.

Мичев сподели, че във викторината с благородна кауза са участвали 110 състезатели от Разград, Търговище и Попово. Благодарение на тях и на домакините от ресторант „Лес“ е събрана сумата от 1780 лева, с която са закупени 21 ваучера. Те ще бъдат предоставени на деца от три разградски училища.

„С подкрепата на книжарница „Светлина“ учениците ще получат 12 процента отстъпка при използването на ваучерите“, уточни Мичев. Той припомни, че традицията за даряване на ваучери на деца в неравностойно положение за първия учебен ден се спазва още от началото на куиз състезанията в Разград.

През последните шест години са проведени осем благотворителни кампании, а събраните и дарени средства вече надхвърлят 7100 лева. Освен за учебни материали, куиз състезателите са подпомагали и инициативата „Бъди човек“, закупувайки хранителни продукти за възрастни хора за Коледа, предоставяли са средства за лечение на жители на Разград, за осигуряване на топъл обяд за Великден на хора в неравностойно положение и за дейността на Лятната детска академия „1,2,3 Старт“.

„Благотворителните инициативи показват колко можем да постигнем, когато се обединим около общи каузи и дори чрез забавления като куиза помагаме на хора в нужда“, коментира Атанас Мичев. Той сподели, че любовта му към социалните каузи се е зародила още по времето, когато е работил в социалната сфера.

„Всеки успех на общността, всяка усмивка е мотивация да продължавам и да търся нови начини за помощ. Точно това усещане за смисъл ме кара да вярвам, че заедно можем да направим реална промяна“, подчерта той.

Посланието му към хората с добри сърца е да не подценяват силата на малките жестове: „Всеки акт на подкрепа има значение. Добротата е заразителна.“

Мичев увери, че куизите за доброто ще продължат, защото съчетават забавление, общност и възможност да се помогне на най-нуждаещите се.

Началото на куиз състезанията в Разград бяха поставени през август 2019 г., а днес, шест години по-късно, се утвърдиха като една от най-смислените, стойностни и обичани интелектуални инициативи в региона. Юбилейното 50-то издание, което се проведе преди месец показа, че то не просто оцелява, а процъфтява и печели нова публика с всяко издание, добави Мичев.