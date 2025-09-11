Галерия „Сияна Попова“ ще бъде открита в София в памет на загиналата при автомобилна катастрофа Сияна

Подробно търсене

Бащата на Сияна - Николай Попов. Снимка: Никола Узунов/БТА
София,  
11.09.2025 07:10
 (БТА)

Галерия на името на загиналата при катастрофа Сияна Попова ще бъде открита на 11 септември в София. Първата изложба ще бъде благотворителна и ще представя картини на 12-годишното дете, съобщи бащата на момичето в личния си профил във Фейсбук. 

Попов уточнява, че 11 септември е рожденият ден на Сияна. „Това е подаръкът ми за нея и за всички убити и ранени деца“, пише той.

По думите му галерията ще насърчава детското изкуство. Талантливи деца и автори ще излагат своите творби безплатно.

Всички приходи от благотворителните изложби ще бъдат дарени на деца в неравностойно положение. „Това искаше да прави Сияна, аз продължавам“, отбелязва той.

Както БТА писа, дванайсетгодишната Сияна Попова загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла – Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион, управляван от обвиняемия по делото и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на детето.

