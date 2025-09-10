Петвековният Безистен в Ямбол ще отбележи десет години от превръщането си в културно-информационен център. На 18 и 19 септември в сградата и пространството около нея ще има гостуващи изложби, събития на открито, арт-ателиета и концерт, съобщиха от общинския пресцентър.

Изложбата „Събития и личности в българския спорт“ на Асоциация „Докосни дъгата“ ще гостува на 18 септември. Тя представя над 400 ценни спортни артикула на олимпийски шампиони и медалисти, световни и европейски първенци. Сред тях са вещи на Григор Димитров, Христо Стоичков, Карлос Насар, Майкъл Джордан, Джанлуиджи Буфон и др. Ще могат да бъдат разгледани и артикули, предоставени от почетните граждани на Ямбол, записали своите имена в златните страници на българския спорт – Тотка Петрова, Маргарита Моллова, Енчо Керязов и др.

На 19 септември пространството пред Безистена ще се превърне в място за творческа изява на деца с арт-проекта „Поколения“, организиран съвместно с градската Художествена галерия „Жорж Папазов“. Ученици от художествените паралелки на Средно училище „Св. Климент Охридски“ ще рисуват на открито на тема „Безистенът – място за срещи“ заедно с ямболските художници Соня Стефанова, Иван Стоянов, Кольо Инджов, Кольо Костов и Петър Тепсизов. Творчески работилници ще организират Народно читалище „Зора – 1945“ и Общинският детски комплекс.

Празничната вечер на 19 септември ще завърши с концерт на откритата сцена „Безистен“. Там ще излязат финалистите от телевизионния формат „Като две капки вода“ – дуетът „Димитър & Христо“. Към тях ще се присъедини и младата цигуларка Анна-Мария – Анима. Димитър Атанасов и Христо Младенов преплитат акустичното поп-рок звучене с етно мотиви. През 2017 г. те стават популярни като първия дует в историята на друг телевизионен формат – „Гласът на България“, допълват организаторите.

Ямболският Безистен е уникално съчетание на туристически обект и средище на културния живот в града, каза преди дни директорът му Елена Куманова, която гостува в пресклуба на БТА в града по повод представянето на новия брой на списание ЛИК, посветен на 130 години организиран туризъм в България.

Според историци ямболският Безистен е построен през 1509 – 1510 г. Сградата на някогашния османски покрит пазар е съхранена и реставрирана в максимално близък вид до този от построяването ѝ, което я прави уникална в архитектурно отношение, смятат специалисти.

Петвековната каменна сграда е един от символите на Ямбол. Обявена е за „народна старина“ през 1940 г., а през 1972 г. – за паметник на културата от национално значение. Включена е в списъка на 100-те национални туристически обекта.

През 2015 г. зданието беше реновирано с европейски средства. Оттогава се превърна в сцена за концерти, изложби, спектакли, литературни четения и други културни прояви. През 2021 г. спечели и първото място в годишните награди на Министерството на туризма в категория „Туристическа атракция/обект“.

Акустичната зала под куполите на Безистена е една от малкото в страната с орган, а традиционно в нея се състоят и концертите на Камерния оркестър „Дианополис“ – Ямбол. Интерактивният музей пък предлага „разходка“ на пет езика из историята на Ямбол и региона – личности, сгради и събития. В Безистена може да бъде разгледана и постоянна експозиция с икони от фонда на Художествената галерия „Жорж Папазов“ в Ямбол.