В община Ловеч за пръв път училищния праг ще прекрачат 286 първокласници. В сравнение с миналата година са повече, тъй като тогава са били 272, каза на брифинг заместник-кметът на Ловеч д-р Алдин Начков. Той добави, че от общината са осигурили по книга като подарък на всеки първокласник.

Общо учениците в общината са 3839. В детските градини са записани 846 деца, в предучилищните групи са 641. През миналата година в училищата са се обучавали 3926, а в детските градини са били 879.

По думите на д-р Начков всички образователни институции са подготвени за новата учебна година.

Ремонтните дейности навсякъде са приключили. Продължават само в Средно училище „Тодор Кирков“, където се реализира проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Няма да бъде нарушен учебният процес, тъй като ремонтът вътре в сградата е приключил, остава фасадата, уточниха от ръководството.

Заместник-кметът припомни още, че ремонт се извършва и на ученическото общежитие в Ловеч за близо 2,8 милиона лева, също по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). „До приключване на ремонтните дейности учениците от други населени места ще бъдат настанени в общежитията на Техническия колеж и на Основно училище „Кирил и Методий“, каза той.

БТА припомня, че днес общинските съветници ще гласуват изключения от минималния брой ученици в паралелки в три училища.