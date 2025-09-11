Над 50 музиканти в зала 1 на НДК отвеждат децата в мистичния град Аграба

Над 50 музиканти на живо, в зала 1 на НДК, отвеждат децата в мистичния град Аграба по време на прожекцията на филма „Аладин“. Това БТА научи от организаторите на събитието, което ще се състои на 13 септември.

По думите им, дни преди началото на новата учебна година, деца и родители ще изживеят магията на „Дисни“ в компанията на „Симфониета София“, която под палката на Свилен Симеонов ще представи музиката на Алън Менкен от оригиналния анимационен филм, отличен с награди „Оскар“, „Златен глобус“ и „Грами“.

Действието в „Аладин“ се развива в мистичния град Аграба и разказва историята на находчив уличен сиромах, който мечтае за по-добър живот. Принцеса Жасмин, независимата и смела дъщеря на султана, копнее да избяга от ограниченията на дворцовия живот. Случайна среща ги събира, разкривайки зловещия заговор на магьосника Джафар. Заедно те се впускат във вълшебно приключение на летящо килимче, за да осуетят злите му планове.

Излязъл през 1992 г., „Аладин“ печели награди „Оскар“ за най-добра оригинална песен (A Whole New World) и най-добра оригинална музика. Алън Менкен и Хауърд Ашман създават шест песни, включително Arabian Nights, Friend Like Me и Prince Ali. След преждевременната кончина на Ашман през 1991 г., Тим Райс завършва саундтрака с песни като One Jump Ahead и емблематичната A Whole New World.

Както писа БТА, носталгично пътешествие ще бъде в компанията на гласовете на Юлия Йорданова – Керана, Момчил Степанов и Теодор Койчинов.

/ДД