Близо 200 първокласници по-малко ще прекрачат прага на класните стаи в област Кърджали на 15 септември

С близо 200 по-малко са първокласниците в област Кърджали през предстоящата учебна година спрямо миналата, каза пред БТА в навечерието на 15 септември началникът на Регионалното управление по образование Ангелина Костова.

Тя уточни, че прага на класната стая за първи път ще прекрачат едва около 800 деца, а значително по-малкият брой отдаде на демографския фактор и обезлюдяването на региона. Броят на всички ученици за учебната 2025/2026г. е малко под 12 800 деца, по предварителни данни, като точният им брой ще бъде ясен на 15 септември, каза Ангелина Костова. И допълни, че броят на децата в детските градини е близо 3480 деца.

Врати ще отворят 69 училища и 61 детски градини, като има пред закриване едно основно училище – в крумовградското село Аврен, където тече процедура за това. Закриване предстои и в две детски градини в региона.

По отношение на материалната база началникът на РУО обясни, че все още има ремонтни дейности в някои училища, където се изграждат STЕМ центрове и спортни площадки, но те трябва да приключат до 15 септември. Изключение прави Професионалната гимназия по електроника и електротехника „Капитан Петко войвода“ в Кърджали, която се ремонтира по проект и ще бъде един от 28 центъра за високи постижения в страната, обясни Костова. Тя уточни, че в първия учебен ден ще бъде открито напълно обновеното общежитие към училището. Очакванията са до края на годината да приключат дейностите и в основната сграда на училището. До тогава учениците ще се обучават по схемата от миналата учебна година – в други 4 училища.

Ангелина Костова отчете и успешна кампания по кандидатстване в професионални и профилирани паралелки след 7 клас. По думите й няма да има закрита или нереализирана паралелка, с което броят им се запазва на 48.