Художникът и фотограф Петър Бояджиев ще представи изложбата си „Мирадор“ в столичния „Клуб на фоторепортера“

Художникът и фотограф Петър Бояджиев ще представи изложбата си „Мирадор“ днес, 10 септември, в столичния „Клуб на фоторепортера“, съобщават от "Клуб на фоторепортерите и фотографите в България".

По думите на организаторите принтовете показват кадри от последните му пътувания в Северна и Южна Америка. Те са отпечатани върху ръчно създадена хартия с уникална характеристика от специално дърво, наречено „амате“.

Изложбата на Петър Бояджиев е представена за първи път т.г. през месец май в Музея на фотографията в Казанлък с голям успех. Авторът е организатор на ежегодната Международна изложба "Минипринт" в Художествена галерия – Казанлък.

Експозицията „Мирадор“ може да бъде видяна до 15 септември.

Петър Бояджиев е роден в Казанлък през 1951 г., а от 1993 г. живее и работи в Монреал, Канада. Завършил е Национална художествена академия през 1983 г. Специализира „Визуални изкуства и компютърна графика в Институт ICARI Монреал, Канада (1999-2000 г.). Към момента работи в областта на корпоративния дизайн и визуалните изкуства. Творбите му са удостоени с много престижни международни награди, а работите му са показвани в множество самостоятелни и групови изложби в Европа, Северна Америка, Южна Америка и Азия. През 2015 г. той е включен в програмата „Биенале Роудшоу“ на Венецианското биенале на изкуствата (Италия), както и в списъка на избраните художници за културната програма на Канада „Живият град“ на Световното изложение в Шанхай през 2010 г.

/ТДЦ