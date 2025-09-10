Зоя Лекова и Моника Игаренска ще представят „Противоположности и сходства" в галерия „Васка Емануилова"

Зоя Лекова и Моника Игаренска представят „Противоположности и сходства“ в галерия „Васка Емануилова“ – филиал на Софийската градска художествена галерия (СГХГ). Експозицията ще бъде открита днес, 10 септември, и ще може да се разгледа до 19 октомври, съобщават организаторите.

От екипа на галерия „Васка Емануилова“ отбелязват, че изложбата представя две съвременни скулпторки от едно поколение, чиито подходи към изучаването, изграждането и обработването на формата са различни.

Зоя Лекова създава абстрактни композиции, лишени от всякаква имитация или декоративност. През последните 25 години тя работи по цикъла „Точки на пресичане“, в който комбинира камък, дърво, метал и стъкло в абстрактни форми, предизвикващи утвърдените ни възприятия за обем и маса. Творбите ѝ са умозрителни и монолитни, като комбинацията от материали създава усещане за гравитация и баланс.

Моника Игаренска е известна с монументалните си скулптури. В последните години тя разработва цикъл творби, вдъхновени от природни материали, рециклиране и селския бит. Експериментирайки с традиционната техника за смесване на глина и слама, като добавя елементи по принципа на папиемаше, скулпторката създава серия релефи с отпечатъци на съдове и плетеници. Тези декоративни мотиви носят символно послание за „одухотворяване на материята“ и идеята за безсмъртието в природата.

Зоя Лекова е родена в Пловдив. Завършва Националната художествена академия, специалност „Скулптура“, в ателието на професор Крум Дамянов (1993–2000). От 2008 г. преподава скулптура в катедра „Метал“ на НХА, а от 2004 г. е член на Съюза на българските художници. Има множество участия в национални и международни изложби, конкурси и скулптурни симпозиуми в България, Германия, Канада, Румъния, Франция и Хърватия.

Моника Игаренска е родена в Мездра. През 2000 г. завършва НХА „Николай Павлович“ в София, специалност „Скулптура“, а от 2007 г. е член на СБХ. Участва в редица национални и регионални изложби, биеналета и симпозиуми. Работи в областта на монументалната скулптура, малката пластика и релефа в камък, метал и дърво, като експериментира и в рисунката и техники като колаж и папиемаше.

/ЕМС/