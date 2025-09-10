Авторите Галина Златарева, Бойко Беленски и Любомир Кючуков ще гостуват днес на „Алея на книгата“

Авторите Галина Златарева, Бойко Беленски и Любомир Кючуков ще участват днес в програмата на „Алея на книгата“, съобщават организаторите.

Галина Златарева ще разговаря с читателите за историческите романи „Медальонът“ и „Предсказателят“ и стихосбирката „Продавам фенери“, а по-късно Бойко Беленски ще раздава автограф на „Алюрът на генерал Колев“, който разказва за силния дух и величието на подвига на изтъкнатия кавалерийски командир генерал Иван Колев.

Автографи ще раздава и Любомир Кючуков, автор на фентъзи трилогията „Съдбата на Светлородните“. В поредицата са включени книгите „Възходът на седемте“, „Повелителят на времето“ и „Книгата на всичко“.

Изложението „Алея на книгата“ се провежда от 8 до 14 септември по продължението на булевард „Витоша“ и в парка пред НДК в София.

Програмата предвижда срещи с автори, представяния на книги, четене на детски приказки и прожекции на филми.

