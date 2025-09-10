Подробно търсене

Книгата „Англия, както я обикнах“ на Лияна Панделиева ще бъде представена в Панагюрище
10.09.2025 06:10
Книгата „Англия, както я обикнах“ на Лияна Панделиева ще бъде представена днес следобед в Общинската библиотека "Стоян Дринов" в Панагюрище, съобщават от културната институция.

Според издателите от „Труд“, „Англия, каквато я обикнах” е разказ за доброто, достигнало до нас през времето, въпреки болките, които струят от историята.

Лияна Панделиева е завършила публична реч, учила е и в САЩ, а магистърската си степен по съвременна политическа философия е завършила в Англия. Специализирала е в Би Би Си и Ройтерс, а през годините е работила в Българската национална телевизия, Българското национално радио и др. Автор е и на книги като „Наръчник на секретарката“, „Сигурност за децата в несигурния свят“, „Свят за обичане“.

