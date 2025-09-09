Диригентът Владимир Бошнаков е временно изпълняващ длъжността директор на Старозагорската опера

Диригентът Владимир Бошнаков поема ръководството на Държавна опера Стара Загора. Той е назначен от днес със заповед на министъра на културата Мариан Бачев като временно изпълняващ длъжността директор, до провеждането на конкурс.

Владимир Бошнаков завършва през 1990 музикалното училище „Панайот Пипков” в родния си град Плевен и през 1995 г. се дипломира като магистър по хорово дирижиране и кларинет в Национална музикална академия „Панчо Владигеров” – София. В периода 1999-2001 г. специализира оперно-симфонично дирижиране в класа на проф. Васил Казанджиев. Дебютира на сцената на Плевенска филхармония със солист проф. Петко Радев през 1996 г. Дирижира филхармониите в Плевен, Пловдив, Шумен, Видин, камерния оркестър в Добрич, оперите във Варна, Русе, Стара Загора, Бургас, Благоевград и на сцената на Музикално-драматичен театър „К. Кисимов” Велико Търново. През 2002 – 2008 г. с камерния оркестър „Студио Примо” изнася концерти с Васко Василев, Светлин Русев, Йълдъз Ибрахимова, Теодосий Спасов и др. Главен диригент на Музикално-драматичен театър „К. Кисимов” Велико Търново (2005-2010) и на Плевенска филхармония (2011-2012). От 2013 г. е диригент в Държавна опера – Русе, а от 2018 г. е диригент и в Старозагорската опера.

БТА припомня, че длъжността директор на Държавна опера Стара Загора от 2015 година до днес заемаше режисьорът Огнян Драганов.