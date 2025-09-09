Асоциацията на българските индустриалци и Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" подписаха споразумение за сътрудничество

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ (ВТУ) подписаха рамково споразумение за сътрудничество, съобщиха от АИКБ.

Документът беше ратифициран от изпълнителния директор на АИКБ Добрин Иванов и ректора на университета проф. д-р инж. Красимир Кръстанов. Срокът на действие е три години, като е предвиден ежегоден отчет за резултатите от съвместната работа.

От АИКБ подчертаха необходимостта от по-тясна връзка между образованието и бизнеса. Според тях е важно учебните програми да отговарят на реалните потребности на икономиката, която страда от сериозен недостиг на инженери и технически специалисти. Поради това асоциацията настоява за популяризиране на дефицитните специалности и за актуализиране на Националната карта на висшето образование.

„Нашата цел е ясна – да изградим мост между образованието и бизнеса. Българската икономика има нужда от млади специалисти, а чрез това партньорство ще дадем шанс на студентите да приложат знанията си на практика и да намерят своята реализация у нас“, заяви Добрин Иванов при подписването.

От асоциацията допълниха, че партньорството с ВТУ цели студентите да получат реални възможности за професионална реализация в България. „Сътрудничеството между АИКБ и ВТУ е още една стъпка към изграждането на модерна икономика и силна индустрия, базирани на знанието и уменията на младите хора“, посочиха още от организацията.

/ИПД