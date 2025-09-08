Нашите сърца трябва да са изпълнени с вяра и да бъдат богопредани, каза патриарх Даниил

Нашите сърца трябва да са изпълнени с вяра и да бъдат богопредани. Трябва да се стремим към Бога и да очистваме сърцата си от нововерие, ропот, осъждане, гняв и злопаметство. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил на света литургия в столичния храм „Рождество Богородично“ в кв. „Лагера“ по повод днешния празник - Рождество Богородично.

„Светата църква чества рождените дни на Иисус Христос, Света Богородица и Свети Йоан Кръстител. Те имат изключително голяма роля в делото на спасението на човешкия род и затова раждането им се свързва с изпълнения на пророчества за идването на нашето спасение", каза още патриарх Даниил.

Той допълни, че „раждането на дете естествено донася радост така, както Господ Бог е донесъл радост на Свети Йоаким и Света Анна, но преди всичко раждането носи голяма утеха, която изпълва светите праведни богоотци."

„Богоотците са виждали началото на изпълненията на пророчествата за идването на Месията. С тази утеха Господ утеши Свети Йоаким и Света Анна, когато им предвъзвести, че ще им дарува рожба и чрез нея ще се роди Спасителят", допълни още патриарх Даниил.

„Днес, слушайки песнопенията и призивите, трябва да се замислим и да се зарадваме за раждането на малката Богородица. Трябва да се запитаме има ли я радостта в душите ни, изпълва ли тя ежедневието ни, защото тази радост превъзхожда всяка една друга радост, която е преходна. Каквито и трудности да има, в този живот има една много голяма радост, че е дошъл спасител и ще има спасение за всички нас. Ако погледнем в душите ни, в сърцата ни и в умовете ни, и не открием тази радост, то тогава трябва да се обърнем към примера на светите и праведни богоотци. Ако злободневието превъзхожда радостта, тогава имаме ли вярата, която са имали Свети Йоаким и Света Анна? Имаме ли дълбоко упование в Бога?", каза патриарх Даниил.

Както БТА писа, по-рано днес патриарх Даниил каза пред журналисти, че „днес Светата православна църква пее „Твоето раждане, Богородице, възвести радост за цялата вселена." Църквата пее тази радост, която днес виждаме, че действително е радост за цялата вселена. Ако се замислим как получихме тази велика радост, отговорът е: Посредством велика вяра, търпение, велико упование в Бога, чистота, молитва и милосърдие. Това е пътят да усвоим радостта и да живеем в нея и днес, защото Богородица донесе радост за света. Ако тази радост липсва в нас, трябва да се запитаме дали имаме вярата."