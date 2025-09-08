Занаяти от цял свят показаха в музей "Етър" в рамките на XIX Международен панаир на занаятите

Майстори занаятчии от цял свят представиха изделията и техниките си в тридневния XIX Международен панаир на занаятите в Регионален етнографски музей на открито (РЕМО) „Етър“ край Габрово. В изложението, което е и най-голямото събитие в културния календар на музея, се включиха майстори от България, Турция, Иран, Черна гора, Латвия и много други, а участници и гости споделиха пред БТА, че са впечатлени от организацията и от разнообразното културно наследство, представено на форума.

Голям посетителски интерес предизвика представянето на латвийския институт Suiti Cultural Space, на чиито щанд близо десет дами демонстрираха различни характерни занаяти. Културното пространство е под егидата на ЮНЕСКО от 2009 година и има множество представяния по света, но това е първото им посещение в България, разказа за БТА Лаура Рейнхолде. Тя обясни, че традициите на „суити“ са различни от тези в останалата част от Латвия, защото това е малка католическа общност в лутеранската западна част на Латвия. В изложението са показани различни занаяти – изработване на традиционни яки, украшения за китка, наречени „маучи“, както и характерните за общността шарени плетени чорапи. „Суити са много различни от останалата част на Латвия. Латвийците харесват по-бледи цветове – сиво, зелено, синьо, докато за „суити“ – колкото по-шарено, толкова по-добре“, обясни тя. По думите й Suiti Cultural Space са доста активни и представят много богато културно наследство. Не показваме само характерни занаяти, имаме певци, гайдари, танцьори, посочи Лаура Рейнхолде и допълни, че организацията е много активна, работи по много проекти на „Еразъм“ и има множество представяния в различни страни. Културният център е получил покана за участие във фестивала в музей „Етър“, а участниците са изключително впечатлени, каза още тя. „Фестивалът е прекрасен, имаме подобни фестивали за занаяти, но сме очаровани от организацията и от представеното тук“, коментира Рейнхолде.

Сред атрактивните павилиони на изложението беше и този на Иран, представящ занаята хатамкари – вид дърворезба с инкрустации. „Това е техника на фина инкрустация, при която върху дървена повърхност се нанасят деликатни геометрични или флорални композиции от дърво и метали, обясни за БТА Халил Дуралиев от Иранския културен център в София. Той посочи, че центърът е сред редовните участници в Панаира на занаятите в „Етъра“. По думите му този занаят е сред най-разпространените в Иран, защото може да влезе в употреба в домакинството, докато останалите занаяти са по-ювелирни и по-големи. „Всеки с въображение може да си направи нещо подобно с подръчни материали, като се стигне и до майсторство с по-фини инкрустации“, посочи той. На щанда на Иран посетителите можеха да се сдобият и с така наречените “минакари“ - емайлирани изделия с ярки цветове и сложни флорални мотиви, характерни за иранската декоративна култура.

За пръв път в панаира участваха и Montenegrin wool institute от Черна гора, които показаха техника за мокро и иглено плъстене на вълна. „Представяме изложба с изделия, създадени от артисти, студенти и преподаватели в резиденцията All Colours of Montenegro – dyeing wool with vegetable dyes, като характерното е, че всичко е боядисано само с натурални бои и е изцяло ръчно изработено и екологично“, обясни за БТА София Джуканович. Институтът си сътрудничи с „Етъра“ в Габрово и е посрещал български артисти, но това е първото им посещение в България. Тя посочи, че изделията са показвани в много фестивали и изложби по целия свят. Сътрудничим си с много университети, особено с този в Загреб, откъдето са и основните ни професионалисти за боядисване на вълна, обясни София Джуканович. „Удивени сме от този фестивал, не сме имали подобни нито в Черна гора, нито някъде другаде в региона – изключително красиво е тук“, посочи тя и поздрави България за организацията на културния форум.

XIX Международен панаир на занаятите в „Етъра“ край Габрово се организира от музея съвместно с Министерството на културата и Община Габрово и преминава под патронажа на председателя на Народното събрание Наталия Киселова, която беше и официален гост на откриването на 6 септември. Според организаторите провеждането на форума веднъж на две години позволява програмата да се обогатява и в нея да участват все повече международни гости. При откриването кметът на Габрово Таня Христова подчерта, че именно това събитие дава на града самочувствие като достоен член на мрежата на ЮНЕСКО за творчески занаяти. Тя изрази надежда форумът да вдъхне положителен заряд и да подкрепи кандидатурата на Габрово за Европейска столица на културата.

Пред БТА посетители на Панаира от цялата страна споделиха възхищението си от културното многообразие, представено в Етнографския музей.