Индийското трио „Махарадж“ гостува в София и още три български града

Индийското трио „Махарадж“ ще има два концерта в София – на 12 септември в арт център „Сити марк“, и на 14 септември – в хотел „Хилтън“, съобщават организаторите от посолството на Индия и индологическата фондация „Изток-Запад“.

На 10 септември музикантите ще гостуват в Перник, на 11 септември – в Сапарева баня, а на 13 септември – в Пловдив. Входът за всички събития е свободен.

Прабхаш Махарадж – табла, Абхишек Махарадж – ситар, и Вишал Махарадж – сарод, изпълняват индийска класическа и world музика. „Те са от Варанаси - едно от най-свещените места в Индия, хилядолетен духовен и културен център. Самите музиканти са петнадесето поколение от прочутия музикантски род Махарадж, който в продължение на 500 години пази и развива традициите на индийската класическа музика и традиционния инструментариум. Със своите емоционални изпълнения, сложни импровизации и несравнима виртуозност, триото неизменно пленява публиката“, разказват организаторите.

Признато от Индийския съвет за културни отношения (ICCR) за културни посланици, триото „Махарадж“ изнася концерти на сцени в десетки страни на Европа, Азия, Северна и Южна Америка.

