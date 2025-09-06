Участници и гости от страната и чужбина събра в музей "Етър" край Габрово откриването на XIX Международен панаир на традиционните занаяти

Занаятчии от цял свят, както и гости от страната и чужбина, се събраха в Регионалния етнографски музей на открито (РЕМО) „Етър“ край Габрово за XIX Международен панаир на традиционните занаяти. Културният форум, организиран от музея съвместно с Министерството на културата и Община Габрово, ще продължи до 8 септември. Официален гост на откриването беше председателят на Народното събрание Наталия Киселова, под чието патронаж преминава събитието.

Гостите бяха приветствани от директора на РЕМО „Етър“ проф. д-р Светла Димитрова. Тя подчерта, че „именно занаятите са онова, което възпитава в уважение към традициите.“ Проф. Димитрова отбеляза, че това е най-значимото събитие в културния календар на музея. „Ще се радвам, ако в трите панаирни дни успеете да отнесете сувенир със себе си, да се вдъхновите, да научите дори и малка част от някой занаят и да следите и да сте отново наши гости на 20-ото издание“, обърна се тя към посетителите.

Кметът на община Габрово Таня Христова заяви: „Това събитие ни дава самочувствието, че имаме право да се гордеем като достоен член на мрежата на ЮНЕСКО за творчески занаяти.“ Тя изрази надежда, че форумът ще вдъхне положителен заряд на Габрово и ще го направи достоен участник в надпреварата за Европейска столица на културата. Кметът подчерта, че днешното събитие не е просто изложение на майстори и демонстрация на умения.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова каза: „В този паметен за България ден за мен е удоволствие да бъда заедно с вас в РЕМО „Етър“.“ Тя отбеляза, че музеят с годините е станал още по-красив и подреден. Киселова допълни, че хората, дошли с децата си, ще създадат прекрасни спомени „не само от захарното петле или кафето на пясък, или от ножовете, които майсторите коват, и иконите, които изписват“. Те ще си отнесат важен урок – че с ръцете си човек твори, но зад всяко творение стоят труд, усилия и усърдие.

Програмата на панаира продължи с международна надпревара за изработване на бижута от мъниста, която събра участници от Унгария, Северна Македония, Малта, Румъния, Латвия, Молдова и България. В младежката секция се включиха студенти от Националната художествена академия. Победителят ще бъде обявен на 8 септември по време на Майсторската вечер и ще получи Голямата награда „Сребърна хлопка“. Отличието за Младежката секция е „Бронзова хлопка“.

Гостите имаха възможността да се докоснат до майсторството на занаятчии от Европа, Азия и Африка, които демонстрираха уменията си и представиха традициите на страните си. Сред акцентите бяха и носителите на признанието на ЮНЕСКО „Живи човешки съкровища“, чието представяне предизвика голям интерес. Сред майсторите бяха тъкачката Мадлен Божилова, майсторът по плетене на рибарски такъми Сталин Илиев, представители на читалище „Съгласие – 2007“ от село Жабокрът, пазители на традицията по приготвяне на кюстендилски зелник, и килимарят Йорданка Павлова. На място своите умения демонстрираха и майсторите от музей „Етър“ – мутафчията Христо Маринов и шекерджията Боян Минчев.

В програмата на Панаира са включени и няколко изложби. Сред тях е експозицията „Новото ценно - Съвременно занаятчийско изкуство от България“, посетена от официалните гости преди откриването. В нея са представени 41 автори, повечето от които са част от каталога Homo Faber на Международната фондация „Микеланджело“.

Гостите могат да посетят още изложбата „Духът на традициите“, представяща фотоколекция от събития в страната, както и експозицията „Живите човешки съкровища“ с куратор проф. д-р Мила Сантова.

Сред акцентите в програмата е и научният форум, посветен на нематериалното културно наследство, с участието на професор от Южна Корея – председател на клъстера „Фолкарт и занаяти“ към Мрежата творчески градове на ЮНЕСКО.

Предвидена е и музикална програма – тази вечер на сцената ще се изявят музикантите от етнорок групата „Балканджи“.

На официалното откриване присъстваха още зам.-председателят на Народното събрание Николета Кузманова, народни представители, областният управител на Габрово Мария Башева – Венкова, изпълнителният директор на Регионален център – София ЮНЕСКО Ирена Тодорова, представители на посолства и държавни и международни институции.