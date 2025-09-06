Подробно търсене

Нека нашият народ пребъдва в Божието благословение, в Божията благодат и в Божия мир, каза Белоградчишкият епископ Поликарп пред миряните

Тържествен молебен в катедралния храм "Успение Богородично" отслужи Белоградчишкият епископ Поликарп - първи викарий на митрополита по случай 140 години от Съединението и празника на Пловдив. Снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев
Нека нашият народ пребъдва в Божието благословение, в Божията благодат, в Божия мир и нека това се предава на поколенията. Това е посланието, което Белоградчишкият епископ Поликарп отправи към гражданите по случай 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, както и по повод празника на Пловдив.

Тази сутрин той отслужи тържествен молебен в катедралния храм „Успение Богородично“. По случай празника епископ Поликарп поздрави миряните от името на Пловдивския митрополит Николай и пожела на всички здраве, мир, единство и Христова любов. Според него посланието на днешния ден е нашият народ да търси това, което обединява.

На молебена присъстваха кметът на Пловдив Костадин Димитров, районни кметове, заместник-кметове, общински съветници, както и областният управител проф. Христина Янчева.

Молебен бе отслужен и пред паметника на Гаврил Кръстевич в двора на храма. Отбелязването завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника.

