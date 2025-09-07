Архиерейска света литургия ще бъде отслужена днес в манастира „Рождество Богородично – Ястреб“ край Ловеч

Архиерейска света литургия, възглавена от Ловчанския митрополит Гавриил, ще бъде отслужена днес в манастира „Рождество Богородично – Ястреб“ край Ловеч по повод храмовия празник, който е утре, съобщи за БТА отец Вениамин, който се грижи за манастира.

На самия празник – Рождество на Пресвета Богородица (Малка Богородица), който Църквата чества на 8 септември, също ще бъде отслужена света литургия.

Светата обител се намира в местността „Сливешки ливади“ и се смята за предшественик на Троянската света обител „Успение Богородично“. Възстановяването на манастира започва през 2013 г. През последните десет години са изградени църквата, камбанарията, жилищна сграда и ограда, както и път през село Сливек, който води до обителта.

Според историческите сведения, след падането на България под османска власт Ловеч остава единственият независим град. На мястото на днешния манастир се съсредоточава духовният и книжовен живот, благодарение на което българската идентичност е съхранена. Тук Петър Граматик превежда Четвероевангелието, а негови преводи се пазят в музеи в Букурещ, Париж и София. При османските нашествия обаче църквата е опожарена, а монасите са принудени да избягат.

Легендата разказва, че тогава ястреб слиза от небето и спасява храмовата икона на Света Богородица от горящата църква. Пренася я срещу течението на река Осъм до Троянския Балкан и я поставя в короната на голям орех. Оцелелите монаси намират иконата и на това място изграждат малка дървена църква – скит. Днес там се намира Троянският манастир.

Светата обител край Ловеч е разрушена през 1690 г., като многократните опити за възстановяването ѝ дълго време остават без успех. Промяната настъпва през 2013 г., когато отец Вениамин открива мястото, на което е запазена единствено абсидата на олтара, вкопана в земята. Именно там започва възстановяването на храма с помощта на дарители. Година по-късно църквата е осветена, а през 2015 г. е изографисана от художника Венци Калчев с образи на български светии. След това са построени камбанария и жилищна сграда за монасите.