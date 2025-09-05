Медицинският университет в Плевен ще открие новата академична година на 9 септември

Медицинският университет в Плевен ще открие новата академична 2025–2026 година на 9 септември, съобщи Велина Дукова от пресцентъра на висшето училище.

Тържествено ще бъдат посрещнати 600 първокурсници. Сред тях има рекорден брой новоприети в специалност „Медицинска сестра“ – 114, както и първият випуск на хибридната специалност „Телемедицина“, реализирана съвместно с Висшето училище по телекомуникации и пощи, подчерта Дукова.

От тази година Медицинският университет в Плевен започва обучение и по специалността „Ветеринарна медицина“, с първия прием от 40 студенти. Програмата бе утвърдена след две успешни акредитации и решение на Народното събрание за създаване на Факултет по ветеринарна медицина.

Откриването на новата академична година за студентите първокурсници ще се състои в Летния театър на Ректората. Те ще бъдат приветствани от ректора на университета проф. д-р Добромир Димитров, от председателя на Студентския съвет Ангел Димитров, от Анна Колева – представител на Асоциацията на студентите медици в България, клон Плевен, както и от първокурсника с най-висок бал в специалност „Медицина“ – Айлин Борисова, възпитаник на Математическа гимназия „Гео Милев“ в Плевен.

Празничният ден ще продължи в град Пордим с новоприетите студенти по „Ветеринарна медицина“, преподавателите от новоразкрития факултет, ръководствата на университета и града, както и официални гости. С тържествен водосвет ще бъде открита Учебна база „Д-р Едуард Хаскел“.

Според Дукова организацията на Факултета по ветеринарна медицина включва три катедри – „Биомедицински науки“, „Предклинични науки“ и „Клинични науки“. Студентите ще имат достъп до модерно оборудвани аудитории и лаборатории, включително зали за аутопсии, анатомични и микробиологични изследвания. В Учебна база „Д-р Хаскел“ ще бъде инсталирана първата в България маса за виртуални дисекции за анатомия на животните.

Учебната дейност ще се разпределя между комплекс „Д-р Хаскел“ в Пордим, където ще бъде изградена клиника за едри животни, и Плевен. В областния център е предвидено изграждане на нов корпус, проектиран специално за нуждите на ветеринарномедицинското образование, който ще включва административна част, библиотека, лаборатории и клиника за дребни животни.

Както БТА писа, на 11 юни Народното събрание прие единодушно проекта за откриването на Факултет по ветеринарна медицина като пето основно звено в структурата на Медицинския университет в Плевен. Специалността „Ветеринарна медицина” с образователно-квалификационна степен „магистър” е включена в списъка на регулираните професии.

На 22 юли се състоя и първият кандидатстудентски приемен изпи по биология за специалност "Ветеринарна медицина".