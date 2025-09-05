Министърът на културата откри международен куклено-театрален фестивал в Пловдив

„Министерството на културата (МК) високо оценява усилията на организаторите да съхраняват и развиват традицията на този престижен културен форум, който вече няколко десетилетия утвърждава Пловдив като средище на значими театрални срещи и предоставя сцена за смели експерименти и за диалог между творци и публика. Това е причината и тази година фестивалите да се реализират и с подкрепата и под патронажа на МК“. Това е казал министърът на културата Мариан Бачев на откриването на 26-ото издание на международния куклено-театрален фестивал „Двама са малко - трима са много" и 12-ия международен фестивал за улични изкуства TheatAir в Пловдив, съобщават от общинската администрация в града.

Бачев е поздравил екипите на Държавен куклен театър – Пловдив, и на община Пловдив, партньорите и всички, които със своя труд и вдъхновение правят възможно провеждането на двата фестивала. Министър Бачев е пожелал успех на участниците, а на публиката – незабравими срещи с изкуството и неговите най-искрени и въздействащи форми.

„Много съм щастлив, че съм част от това събитие. Ако трябва да говорим за „Двама са малко - трима са много" – традиционен фестивал и емблема на нашия град, трябва да кажем, че той е живата проекция от работата на Кукления театър, на този директор и на този екип. Програмата предлага и силно национално и международно участие, и много иновации. С подкрепата на община Пловдив екипът на Кукления театър и този директор поставиха за първи път в България роботите и изкуственият интелект в центъра на сценичните изкуства. Точно заради усилията на екипа, кметът на Пловдив – Костадин Димитров, тогава районен кмет на „Тракия", подкрепи идеята Кукленият театър да има свой филиал в района. Тази година в бюджета заложихме 100 000 лв., за да може екипът да си завърши проектирането на тази база. Добрата новина, която днес кметът Костадин Димитров ми сподели е, че на първата сесия на общинския съвет ще се гласува решение, което ще позволи на имота да има сграда и тя да се превърне в база на Кукления театър". С тези думи се е обърнал към присъстващите заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов.

От името на сдружение „Двама са малко - трима са много" поздрав към гостите е отправила Евелина Кьосовска, председател на сдружението и режисьор в театъра. Благодарности към участниците, партньорите и съмишлениците е поднесъл и директорът на Кукления театър - Петър Влайков.

Фестивалът „Двама са малко - трима са много" (4 – 9 септември) представя български и международни спектакли за деца и възрастни. Програмата включва класически и съвременни заглавия от водещи куклени и драматично-куклени театри от България и международни участия от Хърватия, Полша, Чили, Иран, Словения, Нидерландия. Съпътстващата програма включва изложби, представяне на списание, на документални филми, дискусии, концерти и артистични вечери на открита сцена.

„TheatAir“ представя спектакли на открито, уличен театър, шествия и работилници в пет парка, в различни райони на Пловдив – Централен, Тракия, Северен и Южен (4–7 септември). Фестивалът е ориентиран към свободен достъп и широка публика в различни градски зони и популяризира уличните форми на куклено, цирково, музикално и визуално изкуство, като превръща емблематични пловдивски пространства в сцени за пърформанси и спектакли в открита градска среда.

/АДМ